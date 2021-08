"O nosso primeiro objetivo é passar a eliminatória, mas vamos procurar associar a isso uma vitória, e para tal temos de encarar o jogo com o mesmo nível de seriedade e de respeito que o adversário nos merece, independentemente do que já fizemos na primeira mão", disse Jorge Simão, a partir da Irlanda do Norte.

O Paços de Ferreira disputa a segunda mão da terceira pré-eliminatória da LCE e vai a jogo com uma vantagem de quatro golos (4-0), conseguida na Capital do Móvel, mas Jorge Simão insiste na importância de repetir o triunfo, argumentando que "só a ganhar jogos será possível carregar a equipa do prestígio que se pretende".

Um dos principais desafios do Paços na Irlanda do Norte vai ser o piso sintético, onde joga o Larne, e as dimensões reduzidas do terreno de jogo, algo que não agrada ao técnico, sem fazer disso um problema de maior.

"Não é o campo de que mais gosto de jogar, nem é o cenário ideal, mas é o que temos e temos de nos adaptar o mais rapidamente e ganhar o jogo", sublinhou o técnico, alertando para "o ambiente motivador" para o Larne decorrente da disposição das bancadas, quase a 'caírem' sobre o terreno.

Jorge Simão diz mesmo não ter dúvidas que o Larne vai procurar entrar forte no jogo e complicar a vida à formação portuguesa.

"Acho que é expectável que o Larne tenha uma abordagem mental muito forte nos primeiros minutos e que isso se traduza por querer rapidamente procurar a nossa baliza e tentar pressionar um pouco mais, para tentar chegar ao golo. Mas cabe-nos a nós ter a capacidade de contrariar isso e de controlar o jogo", referiu.

O vencedor da eliminatória vai discutir a entrada na fase de grupos diante dos ingleses do Tottenham, num 'play-off' que Jorge Simão garantiu não estar ainda a pensar.

"Não, ainda não falámos sobre o Tottenham. Na verdade poderá ser motivador para os jogadores poder jogar a seguir com o Tottenham, mas se a nossa atenção passar para aquilo que ainda não aconteceu, corremos o risco de chegar à curva e derraparmos. Se nos desviarmos das nossas funções imediatas, a coisa pode correr mal", concluiu.

O jogo entre o Larne e o Paços de Ferreira realiza-se no estádio Inver Park, na Irlanda do Norte, na quinta-feira, às 19:30, e terá arbitragem de Fran Jovic, da Croácia.

CYA // NFO

Lusa/Fim