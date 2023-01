"Acredito que cada jogo tem de ser uma viragem, mas não será um que vai ditar uma época. Não vamos conseguir ganhar os jogos todos, por isso, terá de ser jogo a jogo, até para os jogadores se sentirem confortáveis. O caminho está a ser traçado para chegarmos ao último jogo e alcançarmos o objetivo a que nos propusemos", disse César Peixoto, na conferência de antevisão.

Sobre o Gil Vicente, o técnico pacense reconheceu qualidades e antecipou dificuldades.

"O Gil Vicente tem boa equipa. Não iniciou da melhor forma o campeonato, mudou de treinador e agora tem sido mais consistente. É uma equipa confiante, porque as vitórias trazem confiança. Tem jogadores que estão juntos há muito tempo, vai criar-nos dificuldades, tem uma ideia de jogo definida e teremos de estar preparados para encontrar a primeira vitória [em casa]", sublinhou.

Para trás, num curto espaço de tempo, ficaram derrotas caseiras diante do líder e do segundo classificado do campeonato, Benfica (2-0) e Sporting de Braga (2-1), respetivamente, mas César Peixoto preferiu enaltecer os aspetos positivos desses jogos.

"Gostei das exibições e da prestação da equipa, apesar de não termos pontuado, e demonstrámos de várias formas o bom que fizemos", referiu o técnico, sem deixar de assinalar o menor tempo de recuperação para o jogo de terça-feira.

César Peixoto fez questão de lembrar que "o Gil Vicente teve oito ou nove dias para preparar o jogo", ao contrário do Paços, "com dois jogos desgastantes pelo meio".

"Sinto a equipa bem, confiante. Não me pareceu ser preciso perder muito tempo para levantar o moral, depois destes dois jogos", atestou César Peixoto, que, a um dia do fecho de mercado de transferências, disse que gostaria de receber no plantel o médio Paulo Bernardo, do Benfica, sem saber se tal será possível.

Maracás cumpriu um jogo de suspensão e volta aos eleitos de César Peixoto, que continua sem poder contar com o médio Ibrahim, a recuperar de lesão.

Na tabela, o Paços é último, com seis pontos, enquanto o Gil Vicente ocupa o 15.º lugar, com 18.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, na terça-feira, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de António José Costa, da associação de Viana do Castelo.

CYA // JP

Lusa/Fim