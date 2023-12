Os bracarenses jogam em Nápoles ainda com um resto de esperança de qualificação, mas para isso acontecer teriam de ganhar pelo menos por dois golos de diferença. Se o fizerem, desalojam os italianos do segundo lugar do grupo e juntam-se ao já qualificado Real Madrid.

"Disse aos rapazes que não há que fazer cálculos para o resultado final, não devemos pensar em mais nada do que a vitória, eles são muito hábeis no contra-ataque", explicou Mazzarri, na conferência de imprensa de véspera do jogo no estádio Diego Armando Maradona.

O treinador do campeão italiano admite que a equipa joga bem, mas ainda não chega: "Temos de encontrar o equilíbrio que tínhamos. Espero mais solidez, jogando o futebol que já fizemos. Creio que jogámos muito bem contra a Juventus e contra o Inter [Milão], mas agora estou interessado em passar, mostrar que estamos sólidos novamente".

"Vejo que falta um pouco de tranquilidade, há momentos em que tudo dá errado e a equipa acusa isso. A tranquilidade vem de nos sentirmos fortes, sólidos. Já sentia isso quando era jogador. Temos de ser bons, sem tropeções, sem erros defensivos. Eles são fortes no contra-ataque, não devemos permitir que tenham a bola ou erros nos cantos", disse ainda.

Mazzarri quer uma equipa "mais cuidadosa e mais compacta defensivamente", acrescentou o técnico italiano, que reforça a opção de uma defesa a quatro, apesar da indisponibilidade de alguns jogadores, como o português Mário Rui.

O Napóles recebe o Sporting de Braga na terça-feira, a partir das 20:00 horas, num jogo da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.

O Real Madrid lidera o agrupamento, com 15 pontos, com os italianos na segunda posição, com sete. Os bracarenses são terceiros, com quatro.

