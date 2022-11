"Sabemos que estamos num momento ascendente da época, onde vamos tentar conquistar pontos em Guimarães", adiantou o técnico natural de Tomar aos jornalistas, admitindo estar perante um quadro difícil, mas estar convicto de que irá "trazer pontos para a Madeira".

Para João Henriques, o adversário desta jornada possui um dos campos mais difíceis por todo o seu contexto, "adeptos fervorosos, estádio sempre muito bem composto e uma equipa boa".

"O Vitória este ano já perdeu, empatou e ganhou em casa, o último mais vezes que os restantes. São todos resultados possíveis e também sempre pela diferença mínima. O que quer dizer que há um grande equilíbrio nesses jogos e no detalhe eles têm saído um bocadinho por cima, é um facto, por isso é que têm os pontos que têm no campeonato", afirmou.

O Marítimo, que ocupa a penúltima posição na tabela classificativa, não conhece o sabor da derrota há quatro jornadas, tendo somando três empates e uma vitória.

"Queríamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos sobretudo com a prestação da equipa e a evolução que tem tido nestes jogos", continuou João Henriques, na sala de conferências do Estádio do Marítimo.

Os 'verde rubros' não sofrem golos há duas jornadas, dado, que segundo o técnico, é representativo de "claras melhorias, até porque o aspeto defensivo está sempre ligado aos golos", mas falta "mais chegada" no setor mais avançado no terreno de jogo, para materializar as pretensões madeirenses.

Apesar da consistência defensiva apresentada pelos 'leões' do Almirante Reis, Matous Trmal, que tem sido opção de João Henriques para a baliza, é uma baixa de peso para o jogo de domingo, estando o checo, convocado pela primeira vez à seleção, emprestado pelo Vitória de Guimarães aos insulares.

"Temos muita confiança em todos os jogadores do plantel. Cada vez que falo com o Miguel [Silva] lembro-me do jogo que vim fazer aqui no ano passado que teve uma exibição tremenda dele. O Moreirense veio à Madeira empatar 0-0 muito à custa do Miguel Silva. Sei que ele é isso e muito mais", adiantou o 'timoneiro', sem querer deixar certezas se será Miguel Silva ou Vítor Eudes a assumir a posição.

Se na antevisão ao encontro da ronda anterior, o treinador assumiu que o lateral Paulinho, contratado pelos 'verde rubros' este mês, não seria reforço imediato, esta sexta-feira reconheceu que foi surpreendido e que poderá ser opção para Guimarães.

Questionado sobre a equipa de arbitragem francesa, liderada por Bastien Dechepy, que vai apitar a partida, João Henriques garantiu que não olha para a nacionalidade.

"O árbitro é bem-vindo ao nosso campeonato. Que faça um bom jogo, tal como nós, e no final se fale do bom jogo de futebol e nunca da equipa de arbitragem, é sempre o nosso desejo", concluiu.

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com seis pontos, visita no domingo, às 15:30, o Vitória de Guimarães, que se encontra na sexta posição, com 20, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

SFYR // AMG

Lusa/Fim