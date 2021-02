"Está em cima da mesa tudo, inclusive essas duas garrafas de vinho", brincou Milton Mendes, quando questionado se o pedido de demissão era um dos assuntos da reunião com o presidente dos insulares nos próximos dias.

Nas declarações após o jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela, onde o Marítimo perdeu por 2-1, Milton Mendes admitiu que falou ao telefone com o presidente do clube e adiantou que "queria falar com ele" no regresso à Madeira.

"Eu sempre disse e repito que o Milton nunca será um problema, o Milton será sempre solução", disse, adiantando que na reunião com o presidente quer "fazer uma análise a este jogo".

"Quero ouvir [a opinião] dele, porque eu posso estar a ver uma coisa e ele estar a ver outra. É normal. A ponta da pirâmide é ele e depois, logo a baixo, vem a direção e depois o treinador e nós precisamos de fazer uma avaliação geral, micro e macro e essa é a minha intenção neste momento", explicou.

O Marítimo iniciou o campeonato da I Liga com o treinador Lito Vidigal, que foi substituído por Milton Mendes, que estava na equipa B, no mês de dezembro.

Com a derrota de hoje, o Marítimo somou a quinta derrota consecutiva e mantém os 17 pontos e o 14.º lugar da tabela classificativa.

