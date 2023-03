"Espero que seja um grande jogo de futebol, com duas grandes equipas a quererem jogar o máximo que puderem o seu futebol e com uma terceira equipa a ajuizar corretamente, que eu sei que vai acontecer", adiantou José Gomes, na conferência de imprensa que teve lugar no Estádio do Marítimo, de antevisão ao jogo da 24.ª jornada.

O técnico, de 52 anos, disse acreditar "que [o árbitro] Fábio Veríssimo vai fazer de tudo para também fazer um excelente jogo", mas lembrou a dualidade de critérios no campeonato português, sublinhando tratar-se de uma "chamada de atenção a um jogo pelo qual é apaixonado e não uma crítica".

"O futebol tem leis, tem regras, que têm de ser cumpridas. Ninguém vai conseguir perceber que um polícia multe um carro mal-estacionado, porque é verde e vermelho e porque tem um problema na cilindrada ou no motor e, no mesmo lugar, o mesmo polícia não multa um carro que é vermelho, por exemplo, de uma cilindrada muito grande, portanto, ou se pode estacionar ou não se pode", ilustrou José Gomes.

José gomes, natural de Matosinhos, afirmou que quanto maior for o rigor nos critérios que dizem respeito à arbitragem "tudo fica mais claro".

"Há uma chamada de atenção para o árbitro: ou o árbitro para o jogo e não sabemos o que está a acontecer. Foi falta, não foi falta, vamos ver a imagem e não foi falta e dizem que foi mão, mas a mão está apoiada, porque fez um carrinho e as leis dizem que num carrinho se a mão estiver apoiada não é penálti, mas o árbitro marcou e em outro jogo não marcou", afirmou o treinador maritimista, lembrando que "os critérios que têm por base leis e regras têm de ser claros".

Para o embate diante do líder do campeonato, José Gomes garantiu que os madeirenses vão manter a mesma dinâmica, "uma equipa que procura ganhar os jogos, que procura lutar e condicionar os pontos fortes do adversário, sabendo que vai defrontar a equipa mais forte do campeonato até ao momento".

"Tem um plantel, não o irá fazer, mas se o desejasse poderia tirar 'onze' e colocar 'onze' e mantinha a mesma qualidade, portanto, não há que andar à volta destas explicações para falar da valia e da qualidade do Benfica", frisou.

Tendo em conta todos os fatores mencionados, o técnico maritimista admite ir se tratar de "um desafio muito difícil", mas garantiu ter a certeza que irá ser "igualmente difícil" para o adversário.

Os 'verde rubros' não vão poder contar com os médios Rafael Brito, emprestado pelos 'encarnados', Val Soares, que cumpriu a sequência de amarelos em Barcelos, e Geny Catamo, a contas com uma mazela física.

O Marítimo, na 16.ª posição, com 16 pontos, recebe o Benfica, atual líder da I Liga de futebol, com 62, mais cinco do que o segundo FC Porto, no domingo, às 18:00, num encontro dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

