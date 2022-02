"É um bom adversário, que ainda não perdeu no campeonato. No início da época jogámos contra eles, com uma equipa totalmente diferente da que temos hoje", começou por dizer o treinador dos franceses em conferência de imprensa.

Bosz, que fazia a antevisão do jogo da Liga francesa com o Lille, no domingo, considera que o Lyon está diferente do que perdeu com o FC Porto no particular de início de época por 5-3, mas não se coibiu de deixar muitos elogios aos 'dragões'.

"Sabemos que é uma das melhores equipas do momento. Um bom adversário, com bons jogadores. É um grande clube, com experiência. Estão habituados a jogar a Liga dos Campeões, mas esta época não teve um grupo fácil [com Liverpool, Atlético de Madrid e AC Milan], assinalou ainda o treinador.

O FC Porto acabou em terceiro o seu grupo da 'Champions', atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, e foi relegado para a Liga Europa, competição na qual eliminou, nos 'play-offs' de acesso aos oitavos de final, os italianos da Lazio (2-1 e 2-2).

Já o Lyon qualificou-se diretamente para os 'oitavos' da segunda competição da UEFA, depois de vencer o seu grupo na Liga Europa.

Os jogos dos oitavos de final entre FC Porto e Lyon estão agendados para 09 de março, uma quarta-feira, no Estádio do Dragão (17:45), e 17 de março, em Lyon (20:00 de Lisboa).

