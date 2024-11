O Hoffenheim empatou o seu último jogo 'europeu', 2-2 com o Lyon, e já perdeu com o FC Porto na mesma competição (2-0 no 'Dragão', na terceira jornada). Tem mais um ponto que o Sporting de Braga e está nos lugares de acesso ao play-off (não cabeças de série), enquanto os minhotos estão nos lugares de eliminação.

O treinador, que substituiu recentemente o norte-americano Pellegrino Matarazzo, tendo-se estreado na última jornada da Bundesliga com uma vitória caseira por 4-3 sobre o Leipzig, faz agora o seu primeiro jogo na 'Europa' e admitiu que a "ansiedade é grande".

"Estamos no jogo cinco de oito [na Liga Europa], temos que pontuar agora, é esse o objetivo com que vimos para aqui. Vamos lutar contra uma equipa forte que, após várias mudanças no verão, continua muito forte", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Para o técnico austríaco, a Liga Europa é agora "um oceano" no qual o Hoffenheim "é um pequeno peixe" e para se tornar "um tubarão" terá que "trabalhar muito para pontuar".

Um novo treinador "muda muita coisa", admitiu Christian Ilzer, nomeadamente surgem "novas oportunidades para jogadores que não têm jogado tanto", frisando, contudo, que já "havia muita coisa boa também" na equipa, destacando a sua "dinâmica" e "caráter".

Com as duas equipas a precisarem de pontos, o técnico considerou, no entanto, que o jogo não será decisivo, "mas certamente importante" porque ambas querem "melhorar a sua situação".

O defesa brasileiro Arthur Chaves, que saiu esta época do Académico de Viseu para o Hoffenheim, mostrou-se "feliz" pelo salto dado da II liga portuguesa para o principal escalão do futebol alemão, e disse esperar ter outro resultado do que a equipa obteve no 'Dragão'.

"Com o FC Porto foi um jogo muito difícil, sabemos da qualidade do futebol português, mas vimos bem preparados para esta batalha", disse.

Questionado sobre se o Sporting de Braga é favorito, o central optou por responder que "vai ser um jogo muito difícil [porque] as duas equipas querem ganhar os três pontos".

"Destaco a velocidade do ataque do Braga e o seu entrosamento, temos que estar atentos a isso, o nosso treinador passou-nos esses pontos mais fortes do Braga", disse.

Hoffenheim, 19.º classificado, com cinco pontos, e Sporting de Braga, 26.º, com quatro, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo croata Igor Pajac.

