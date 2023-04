O técnico, que ainda não foi derrotado em Barcelos desde que assumiu o comando da equipa, em novembro do ano passado, e na quarta-feira impôs um empate (0-0) ao Sporting, reconheceu que essa série invicta caseira já superou as expectativas.

"Fixámos internamente que não podíamos perder jogos em casa até janeiro. Tínhamos entrado há pouco tempo e era um momento para consolidar o trabalho feito e dar uma boa resposta. Felizmente essa série foi-se prolongando e esperamos que continue", confessou Daniel Sousa.

O recente empate frente ao Sporting, que quebrou uma fase com duas derrotas, fora, nos jogos anteriores, foi, na opinião do treinador, "importante animicamente", mas também nas contas pela tranquilidade na tabela classificativa.

"Depois de termos atingido a barreira dos 30 pontos contra o Sporting, agora podemos consolidar a nossa posição [na tabela]. Por isso, é muito importante, para nós, este jogo frente ao Desportivo de Chaves", partilhou.

Apesar dessa vontade de continuar a pontuar, Daniel Sousa antecipou "muitas dificuldades" para este embate, lembrando que o adversário "tem um melhor registo nos jogos fora do que em casa".

"É uma equipa com ideias organizadas, bem definidas e que são difíceis de contrariar, que causam dificuldades aos adversários, pelo que antecipo um jogo muito equilibrado. O maior desafio passa por recuperarmos os jogadores e termos todos disponíveis no melhor nível possível", partilhou.

Detalhando as virtudes dos flavienses, o treinador gilista disse ser um apreciador da forma de jogar da equipa comandada por Vítor Campelos.

"Gosto muito das dinâmicas de meio-campo, há muito rotatividade e mobilidade, sendo que o Chaves aposta muito também na profundidade e na verticalidade, tentando explorar as costas da linha defensiva contrária. É algo que gosto de ver e que tento implementar também na nossa equipa", desabafou.

A formação barcelense parte para este jogo com sete jogadores em risco de exclusão, devido a séries de cartões amarelos, para a próxima jornada, na deslocação aos vizinhos do Sporting de Braga, mas Daniel Sousa garantiu que "não haverá poupanças".

O técnico revelou, ainda, que o defesa Tomás Araújo, que saiu com uma indisposição do recente jogo com o Sporting, está recuperado e pode entrar nas contas para este desafio, ao contrário do guarda-redes Kritciuk e do avançado Ali Alipour, ainda lesionados.

O Gil Vicente, 13.º classificadom com 30 pontos, recebe na segunda-feira o Desportivo de Chaves, 12.º, com 32, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

JPYG // PFO

Lusa/Fim