"Podemos olhar para o Gil Vicente pela sequência invencível em casa, como para a série de resultados menos positivos. E podemos olhar para o Benfica pelo supercampeonato que está a fazer, como para esta série menos forte que passa. Depende muito da perspetiva", analisou o técnico dos barcelenses.

A equipa minhota, que ainda não tem a manutenção assegurada, apesar de somar uns confortáveis 31 pontos, não vence para a I Liga há seis jogos consecutivos (quatro derrotas e dois empates), algo que, ainda assim, não faz 'soar os alarmes' de Daniel Sousa.

"A equipa do Gil tem muita personalidade, com características bem definidas, e isso não mudou. A única coisa diferente são os resultados, que podem ter algum peso anímico, porque o registo que temos tido nos jogos são muito semelhantes em termos de exibição", assumiu.

Também a criar preocupação ao treinador do Gil Vicente é o facto da equipa barcelense não marcar golos há cinco jogos consecutivos, algo que o técnico acredita irá mudar "a qualquer instante".

"Houve momentos em que, com poucas oportunidades, ganhámos jogos, e, nesta fase, criámos muitas chances e não conseguimos marcar. Mas a equipa acredita em si, há confiança, e as coisas vão surgir com fluidez. Não me preocupa, nem será um problema", complementou.

Daniel Sousa, que desde que assumiu o comando dos 'galos', em novembro, ainda não perdeu qualquer jogo em Barcelos, admite, ainda assim, que esta será uma partida "de elevado grau de dificuldade", dado o "momento do campeonato e a prestação excecional do Benfica esta época".

"É um jogo com maior mediatismo, por ser com o Benfica e nesta fase decisiva do campeonato, mas a crença no que estamos a fazer é grande. Temos de procurar ser um pouco mais regulares", assumiu.

O técnico, que esta época já venceu o FC Porto e empatou com o Sporting, considerou que nestes jogos com os 'grandes' "as desconcentrações coletivas não acontecem com tanta regularidade" considerando isso um "ponto positivo" para a sua equipa.

O treinador do Gil Vicente, que admitiu haver conversas com o clube para continuar em Barcelos na próxima época, não pode, para este jogo com o Benfica, contar com os lesionados Kritciuk e Ali Alipour, assim como com o defesa central Tomás Araújo, que está emprestado pelas 'águias' aos gilistas.

O Gil Vicente, 14.º classificado com 31 pontos, recebe esta sábado o líder do campeonato Benfica, que tem 74, numa partida agenda para as 20:30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

