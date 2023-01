"Será um jogo de crença nas nossas ideias e na capacidade que temos de vencer, tal como o Paços de Ferreira irá acreditar nos seus argumentos. Será um jogo de equilíbrios, onde os detalhes podem fazer diferença", antecipou o treinador do conjunto barcelense.

O técnico do Gil Vicente viu a equipa triunfar nas duas últimas jornadas, frente a Vitória de Guimarães e Casa Pia, e, com isso, ganhar "ânimo" na fuga aos últimos lugares, num trajeto que quer "dar continuidade".

"Apesar de os últimos resultados terem sido bons, a tabela não mexeu assim tanto, e tenho relembrado isso ao grupo. Já saímos de uma situação mais desconfortável, mas sabemos que faltam muitos jogos e que, a qualquer momento, aquilo que se construiu também se pode perder", alertou o Daniel Sousa.

Sobre o adversário, que é o lanterna-vermelha da I Liga, o treinador do Gil Vicente reconhece que tem mais qualidade ao que está expresso em pontos, mas também vê um Paços de Ferreira "pressionado" para vencer.

"Reforçaram-se bem, com jogadores experientes que trouxeram alguma serenidade. São uma equipa que precisa de pontos e que sabe que não pode perder, porque ficará numa situação mais difícil. Será sempre um jogo complicado para nós, até porque se disputa na Mata Real", partilhou o Daniel Sousa.

Questionado se conta com o avançado espanhol Fran Navarro, melhor marcador da equipa com 11 golo, para esta partida, o treinador do Gil Vicente disse que o atleta "está disponível e será complicado", isto apesar de imprensa espanhola continuar a noticiar o interesse do Celta de Vigo no jogador.

Daniel Sousa confirmou que o defesa central Lucas Cunha "está de saída", tudo indica ao caminho do Bragantino, da Série A brasileira, mas mostrou-se satisfeito pela contratação de Gabriel Pereira (ex-Vilafranquense) para a posição.

"É um central rápido com qualidade com bola. Tem capacidades acima da média em relação à II Liga. Tal com Roan Wilson [outro dos reforços assegurados] trazem uma margem de progressão muito grande que é do interesse do clube no presente e no futuro", disse Daniel Sousa.

Para este jogo em Paços de Ferreira, o técnico volta a contar com experiente defesa central Rúben Fernandes, que recuperou de lesão.

O Gil Vicente, 15.º classificado com 18 pontos, visita o Paços de Ferreira, 18.º e último com seis, numa partida marcada apra terça-feira, às 19:00, que terá arbitragem de Bruno José Costa, da associação de Viana do Castelo.

JPYG // JP

Lusa/Fim