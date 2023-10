"Não acho que o Sporting de Braga tenha ficado com o orgulho ferido com essa derrota, pois mesmo não sendo o resultado [2-1] que queriam, terão ficado satisfeitos com a exibição. Antevejo, por isso, uma partida equilibrada, entre duas boas equipas", disse Vítor Campelos, na projeção deste embate, da nona jornada do campeonato.

O treinador considerou que tanto a sua equipa, como a dos vizinhos bracarenses, "têm processos bem vincados, onde se identifica, facilmente, qualidade de jogo de ambas", esperando "um jogo bem disputado, em que os detalhes podem fazer a diferença".

"Prevejo duas equipas com olhos postos na baliza adversária. Mas preparamos bem o jogo, e creio estarem reunidas condições para um bom desafio, muito competitivo, em que tudo vamos fazer para ficar com os três pontos", acrescentou o treinador dos barcelenses.

Questionado se a densidade competitiva que o Sporting de Braga tem de gerir, nesta fase, poderá dar alguma vantagem à sua equipa, Vítor Campelos preferiu apontar para a "qualidade do plantel" dos 'arsenalistas.

"Neste último jogo como o Real de Madrid, o Pizzi não jogou, e o Abel Ruiz, o Bruma ou o João Moutinho só entraram na segunda parte. Isso mostra que o Braga, além de uma boa equipa, tem um excelente plantel. Certamente haverá uma outra mexida, mas seja quem jogar prevejo um adversário forte. Temos de nos preocupar no que podemos fazer e na nossa mentalidade", analisou o treinador dos 'galos'.

Vítor Campelos foi, ainda, instado a comentar o alegado interesse do FC Porto no central brasileiro Gabriel Pereira, hoje noticiado pela imprensa desportiva, falando em "especulações'.

"Durante a época vão saindo algumas notícias, mas muitas são apenas especulações. Não só o Gabriel [Pereira], como outros jogadores do nosso plantel têm qualidade para jogar em clubes ditos grandes. Ele tem feito uma boa época, é excelente profissional, sendo natural que possa haver o interesse. Deixa-nos orgulhosos que os nossos atletas possam atingir outros patamares, mas até agora são apenas especulações", afirmou o treinador.

Para este desafio com o Sporting de Braga, os gilistas não podem contar com os avançados Ali Alipour e Laurindo Depú, ambos a recuperarem de lesões.

O Gil Vicente, nono classificado com nove pontos, recebe este sábado o Sporting de Braga, quarto com 16, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

JPYG // AJO

Lusa/fim