"Olho [para o Benfica] de uma forma positiva. A prova disso é que ainda não perdeu esta época. Tem uma equipa que me parece completa na interpretação de cada momento do jogo e diferente quando não tem bola, mas sempre com a mesma capacidade de chegar ao último terço e criar situações para finalizar. É uma equipa recheada de bons valores, assim como a nossa. Espero um encontro equilibrado, no qual estarão as duas melhores equipas, até por causa da classificação", anteviu o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo colocado, com 22 pontos, defronta em casa o líder invicto Benfica, com 25, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no jogo de abertura da 10.ª jornada do campeonato, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

"Preocupamo-nos com o adversário e aquilo que faz nos diferentes momentos. Tem uma diversidade muito grande nos esquemas táticos ofensivos. Sinceramente, gosto de fazer essa análise, mas vou ficar por aqui. [O Benfica] É uma equipa diferente para melhor em alguns aspetos. Se a desmontasse, passaria um pouco da nossa estratégia", ressalvou.

Esperando que "tudo corra pelo melhor" e haja "um bom espetáculo em campo", Sérgio Conceição assumiu a importância do fator psicológico para jovens que se devem estrear em clássicos, mesmo sendo "trabalhado sempre e não exclusivamente para este jogo".

"Cérebro do Benfica? A equipa, tal como direi a mesma coisa se me perguntarem acerca do FC Porto. A dinâmica na equipa é que é importante. Obviamente, destacam-se alguns jogadores dentro dela, mas todos fazem parte da equipa. Quando há partidas deste nível competitivo, é verdade que o espetáculo poderá não ser de grande beleza aqui ou acolá. De qualquer forma, espera-se um jogo de Liga dos Campeões e de alto nível", apontou.

Os campeões nacionais, que já venceram em casa Sporting (3-0) e Sporting de Braga (4-1), nas terceira e oitava jornadas, respetivamente, chegam ao clássico no melhor ciclo da temporada, com cinco triunfos seguidos e quatro jogos sem sofrer golos, testando uma série invicta de 18 jogos dos 'encarnados' sob alçada do técnico alemão Roger Schmidt.

"Temos de estar preparados para o jogo. Relativamente à fase, posso falar disso no final do jogo. Também estávamos numa fase fantástica e ganhámos ao Sporting, mas depois fomos a Vila do Conde e foi o que foi [derrota por 3-1 com o Rio Ave, na quarta ronda]", lembrou Sérgio Conceição, convicto de que o Benfica "não muda a forma de jogar" face a uma eventual ausência de David Neres, que falhou os últimos dois encontros por lesão.

André Franco recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e deixou hoje o boletim clínico do FC Porto, no qual continua o capitão Pepe, bem como João Mário e Galeno, cuja disponibilidade será avaliada "até à última" para a receção aos lisboetas, que já não derrotam os 'azuis e brancos' há nove partidas, dispersas por mais de três anos e meio.

"Cada jogo tem a sua história e os últimos resultados frente ao Benfica fazem parte do passado. Foram importantes numa ou noutra situação, porque coincidiram com títulos no final da época. Acredito que ninguém é campeão à 10.ª jornada, independentemente do resultado. Percebemos também que temos uma responsabilidade muito grande de dar uma boa resposta e ganhar o jogo. É dessa forma que entraremos no Dragão", concluiu.

