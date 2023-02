João Pedro Sousa explicou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os insulares, no domingo, que o objetivo passa por regressar imediatamente às vitórias, mantendo o mesmo plano de jogo imposto frente ao Gil Vicente na última jornada.

"É um jogo que vai exigir de nós. Mas o objetivo principal passa por regressarmos às vitórias. Mantermos o nosso jogo, que nos tem trazido sensações positivas. No último jogo não conseguimos aliar o jogo ao resultado final. E, agora, o que queremos é ganhar, independentemente do momento que atravessa o adversário e de precisar de pontos. Mas o foco é em nós", começou por explicar o técnico famalicense.

O treinador, apesar das dificuldades, está confiante nas capacidades da sua equipa e revelou estar preparado para o que aí vem.

"Sabemos que vamos defrontar uma equipa que tem qualidade mas também sabemos que a equipa que vamos defrontar vai encontrar um Famalicão forte e à procura da vitória desde o primeiro minuto, porque precisamos e merecemos", acrescentou.

A estratégia a utilizar para o encontro está bem delineada e vai de encontro ao que tem vindo a ser feito nos últimos jogos, uma vez que João Pedro Sousa acredita que o Famalicão está no bom caminho.

"Se formos o mesmo Famalicão, vamos ser muito competitivos. Nas últimas semanas, temos trazido essa confiança. E queremos rapidamente chegar a um registo muito positivo de resultados que é o que nos falta. Vamos tentar repetir o jogo com o Gil Vicente. Os jogadores sabem que foi por um mero acaso que não trouxemos a vitória. É isso que nós vamos tentar fazer, repetir o nosso jogo para ganhar", garantiu.

O jogador Alex Dobre, que chegou em janeiro, também falou na antevisão ao jogo com o Santa Clara e mostrou-se confiante em relação ao resultado.

"Pelo que analisámos, é uma boa equipa, com bons jogadores, mas o mais importante para mim é o nosso jogo, o nosso plano e ter um resultado positivo", afirmou.

O Famalicão, em 15.º lugar, com 21 pontos, joga no domingo, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), com o Santa Clara, 16.º, com 15, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

