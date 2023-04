João Pedro Sousa desvalorizou, em conferência de imprensa de antevisão da partida, a posição ocupada pelos insulares (em 16.º, com 22 pontos), e salientou a qualidade do Marítimo e das dificuldades que pode levar para Famalicão.

"Vamos encontrar várias dificuldades perante uma equipa com valores individuais, com muito valor coletivo. Muito bem trabalhada pelo seu treinador e percebe-se que a equipa vem em evolução. Claramente que os resultados negativos que tiveram não foram coincidentes com o que o Marítimo foi apresentando nos seus jogos", afirmou.

O técnico referiu que o adversário poderia ter mais pontos na classificação e salientou ainda a pequena diferença do adversário para os rivais na tabela classificativa

"Mas mesmo assim, acredito que recupera as distâncias para os adversários que estão imediatamente acima e que lhe permite, de alguma forma, pensar seriamente que pode evitar a descida de divisão diretamente ou através do play-off", defendeu.

O técnico famalicense tem consciência da importância para o Marítimo em conquistar pontos e em vencer este encontro, ainda assim garantiu que "nada disso condiciona a forma de o Famalicão abordar o jogo".

"Temos é que ter a consciência que não podemos olhar para a classificação e pensar que o jogo pode ser menos difícil ou fácil. Que isso não vai acontecer seguramente. E nós temos essa consciência", garantiu.

João Pedro Sousa defendeu que a "diferença de qualidade entre as equipas é pequena" e que, nestes casos, "os jogos são sempre muito competitivos", sendo, por isso, obrigatório máximo empenho.

"Se pudesse por um grau de comparação, olhava para o último jogo e diria que era aquilo que eu espero. Com toda a honestidade, vamos ter um jogo muito difícil como o da jornada passada e todos temos bem presente a dificuldade que tivemos para vencer o Vitória de Guimarães. Vamos ter que trabalhar muito, jogar bem, tentar impor, ter uma pontinha de sorte também, esperar que o adversário erre. E mesmo assim isto não nos garante um bom resultado. Mas mesmo assim vamos procurar os três pontos", salientou.

O técnico garantiu ainda que não vai fazer gestão do plantel a pensar no jogo com o FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.

"Gestão nem pensar. Este jogo para nós é muito importante. Para nós não está tudo definido. Ninguém gosta de perder e nós queremos ganhar, estamos num clube ambicioso. Mal termine este, os jogadores vão começar a preparar o próximo com o FC Porto. Mas primeiro este e só este. Não temos qualquer razão para gerir", explicou ainda.

Sobre o facto de não assumir declaradamente o objetivo de chegar a um lugar que dê acesso a uma competição europeia, João Pedro Sousa explicou que quer conquistar primeiro estabilidade.

"Nós não assumimos o objetivo a um lugar europeu porque sabemos que há coisas a evoluir. E não faz sentido passar tantos meses com dificuldades e de um momento para o outro vamos assumir uma coisa que se calhar não é hoje que temos que o fazer. Por consciência própria, porque temos noção da realidade. Queremos ser mais constantes nas nossas vitórias ", finalizou.

O médio Santiago Colombatto também fez a antevisão da partida da partida com o Marítimo e salientou a dificuldade do encontro.

"Vai ser complicado. É uma equipa que precisa de pontos. E nós também precisamos para os objetivos que temos", garantiu o jogador.

Apesar de admitir que o Famalicão está numa posição que deixa "todos contentes", o médio garantiu que ainda não é tempo de relaxar.

O Famalicão, na sétima posição, com 39 pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Marítimo, em 16.º lugar, com 22, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

JYA // AJO

Lusa/fim