"É importante não nos iludirmos com o que o FC Porto fez nos últimos jogos [duas derrotas consecutivas no campeonato], mas sim com o que este adversário tem feito de muito bom, nomeadamente ter ganho 5-0 ao Benfica. Só assim podemos ser competitivos num jogo de elevado grau de dificuldade", disse Armando Evangelista, na antevisão à partida, no Estádio do Dragão.

O técnico está no comando dos minhotos há 15 dias, tendo neste período conseguido duas vitórias consecutivas, ou invés dos 'azuis brancos' que vêm de dois desaires seguidos, algo que Evangelista não acredita que tornará a tarefa mais fácil para a sua equipa.

"Os últimos resultados do FC Porto certamente deixaram a equipa em alerta máximo e isso pode dificultar a tarefa do Famalicão, mesmo que os nossos níveis de confiança estejam a aumentar pelas vitórias conseguidas", vincou.

O conjunto famalicense conseguiu, pela primeira vez esta temporada, dois êxitos consecutivos na I Liga [triunfos sobre Gil Vicente e Vizela] e Armando Evangelista quer "tentar prolongar essa sequência".

"É um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo, e sendo fora ainda mais complicada será a nossa tarefa. Temos de traçar objetivos reais, mas não me parece que seja impossível fazer um bom resultado no Dragão", acrescentou.

O treinador considerou, ainda, muito prematuro dizer que este Famalicão já tem o seu cunho pessoal, mas reconheceu que os atletas estão a assimilar as novas ideias.

"Estamos num processo bem conduzido, com as ideias a serem bem assimiladas e com resultados. Mais do que nos focamos no adversário, fizemos uma preparação do nosso processo e não nos vamos desviar disso", garantiu.

Depois deste jogo, sábado, com o FC Porto, o Famalicão enfrenta já na terça o Sporting, numa partida em atraso da 20.ª jornada do campeonato, mas Armando Evangelista garantiu apenas foco neste embate com os portistas.

"Temos pensar num jogo de cada vez. Neste momento a preparação está para o FC Porto e depois disso pensaremos no Sporting. Haverá ajustes a fazer, pois temos um curto espaço de tempo, e é preciso ter algum cuidado", afirmou.

Questionado se estes dois embates são uma oportunidade para o Famalicão provar que tinha argumentos para lutar por uma qualificação para as provas europeias, como foi assumido pelo anterior técnico João Pedro Sousa, o novo treinador foi mais pragmático.

"Estou no clube há 15 dias e quem traçou essas metas não fui eu. Reconheço que a dimensão e crescimento do Famalicão pode aproximar-se, em termos de competitividade, aos clubes de topo, mas agora o importante é validar as duas vitórias anteriores com boas exibições e crescimento", concluiu.

Para este desafio no estádio do Dragão os minhotos não podem contar com os castigados Riccieli e Chiquinho.

O Famalicão, oitavo classificado com 34 pontos, desloca-se este sábado ao estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, terceiro com 58, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

JPYG // AJO

Lusa/fim