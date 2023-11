"Sabemos que, nos duelos, as dinâmicas de criação de espaço para podermos encontrar homens livres no nosso fecho de espaços para conseguirmos bloquear a pressão do Casa Pia são coisas que dependem do conhecimento do jogo", vaticinou Vasco Seabra.

Na antevisão ao jogo que abre a ronda, ante o Casa Pia, o técnico estorilista considerou que uma boa prestação "também depende muito" do "foco, dedicação e concentração" dos estorilistas e ainda que "essa atitude e proatividade" são fundamentais para alcançar a tão desejada vitória.

Vasco Seabra reconheceu que o ânimo da equipa cresceu em função da vitória sobre o FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, há pouco menos de uma semana, mas salientou que será igualmente importante dar sequência a esse sucesso nos jogos que se seguem, a começar pela receção aos 'gansos'.

"A vitória apareceu e o que sentimos é que, com resultados bons, maus ou normais, temos de manter-nos ligados ao trabalho, à nossa capacidade de sacrifício, dedicação e alegria constante. Por isso, acreditamos que foi uma vitória importante, que quebrou, de facto, uma longevidade já grande sem vitórias fora, mas sentimos que terá de ser a alavanca para nos motivarmos cada vez mais", referiu.

Tal como nos dias que antecederam a deslocação bem-sucedida a casa do FC Porto, Vasco Seabra mostrou-se tranquilo com as alternativas que detém para o eixo da defesa, apesar de não se tratarem de opções de raiz para o lugar.

"O Mor Ndiaye tem vindo a treinar lá, é um jogador que faz a posição e fá-la bem, tal como o Raúl Parra, o Finn. São jogadores que estão preparados para competir", garantiu sobre três jogadores que têm vindo a treinar como centrais apesar de não jogarem habitualmente na posição.

O Estoril Praia, 16.º classificado, com sete pontos, e o Casa Pia, 13.º, com 10, defrontam-se na sexta-feira, às 20:15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

