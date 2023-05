Após ter assegurado uma vantagem de oito pontos sobre o Marítimo, 16.º classificado e em posição de play-off, que lhe permitiu 'carimbar' a manutenção na I Liga, graças a uma vitória sobre o Arouca, sexto colocado, o Estoril Praia chegou aos 31 pontos, no 15.º lugar, e pretende estender o bom momento derrotando o Casa Pia no domingo.

"Olhando para o Casa Pia e para o Estoril Praia, não tenho dúvidas de que será um jogo altamente competitivo e de certeza que será um jogo atrativo. São duas equipas que, neste momento, não têm pressão, mas devo dizer que nós preparámos muito bem a equipa para esta pressão. Sabemos que temos uma equipa jovem, todos sabem que é, penso eu, a equipa mais jovem deste campeonato", disse o técnico estorilista na antevisão à partida.

Ricardo Soares assinalou que foi "intenção, de há umas semanas a esta parte", por iniciativa do clube, preparar os "jovens para esta pressão" de competir para vencer, independentemente do contexto.

"Disse que este era claramente o maior desafio da minha vida e confirmou-se, os resultados também comprovam isso. Tivemos dificuldades no início, a equipa levou algum tempo a conseguir resultados que nos permitissem atingir o objetivo e, hoje, a equipa está mais preparada. Olho para a equipa e vejo que nos últimos cinco jogos foi, salvo erro, a equipa com menos golos sofridos", referiu.

Para esta missão, o treinador do conjunto da Linha de Cascais não regista nem lesionados nem castigados, tendo todo o plantel à sua disposição.

No que respeita à sua filosofia, atual e para o futuro, o técnico considerou "fundamental" um pensamento coletivo, que, no seu entender, é inegociável.

"Obviamente que fazemos o nosso trabalho de casa e conhecemos o adversário, porque quem conhece o adversário conhece a sua equipa", concluiu.

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 31 pontos, visita o Casa Pia, 10.º, com 40, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num encontro que será arbitrado por Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

RBYR // MO

Lusa/Fim.