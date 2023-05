Na ressaca de uma exibição bem conseguida no Estádio do Dragão, apesar da derrota por 2-1 frente ao FC Porto, o treinador do Casa Pia, Filipe Martins, admitiu que o objetivo para a partida deste domingo frente ao Estoril passa por manter a boa imagem apresentada pela formação casapiana durante a temporada.

"Vamos procurar conjugar as boas exibições dos últimos jogos com um bom resultado. Se tivermos uma boa prestação, estaremos mais próximos de alcançar uma vitória, que devido a alguns pormenores, não aconteceu nos últimos jogos", vincou, na conferência de imprensa de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Estoril Praia.

Em jeito de balanço de temporada, e apesar de ainda faltarem dois jogos para a conclusão do campeonato, Filipe Martins admitiu que a época do Casa Pia foi bastante positiva.

"Ultrapassámos muita coisa, desde a falta de experiência nesta I Liga, ao facto de também não estarmos a jogar no nosso estádio, como gostaríamos. Conseguimos ultrapassar tudo isso com brilhantismo, por isso o mérito é de toda a estrutura", afirmou aos jornalistas, escusando-se, por outro lado, a prestar mais esclarecimentos sobre a polémica ocorrida entre os bancos de suplentes na partida frente ao FC Porto.

Com a manutenção assegurada, e a sensação de dever cumprido, o técnico do Casa Pia considera, mesmo assim, que o objetivo passa por subir mais uns "degraus" na tabela classificativa.

"Os jogadores podem ir de férias descansados porque foram competentes e honraram os pergaminhos e objetivos do clube, que eram assegurar a manutenção e cimentar o Casa Pia na I Liga. É óbvio que se pudermos ficar no oitavo lugar em vez do 10.º é muito melhor. Estamos todos de parabéns, mas, até final, vamos tentar abrilhantar ainda mais o nosso percurso", adiantou.

O plantel às ordens de Filipe Martins conta com algumas baixas para a partida frente ao Estoril, casos de Léo Natel, Kiki, Romário Baró e Lucas Soares. O médio Neto também está em dúvida, e, por esse motivo, o Casa Pia deverá apresentar um meio campo pouco rotinado diante dos 'canarinhos'.

Mesmo assim, o técnico do Casa Pia mostra-se tranquilo. "Há dois jogadores que podem fazer essa posição, para além do Beni (Mukendi). Será uma experiência nova. Quem sabe se não irá aparecer uma boa surpresa para o futuro nessa posição. Acredito que vamos dar uma boa resposta", expressou.

A partida entre o Casa Pia e o Estoril, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, vai disputar-se no domingo, pelas 18:00 horas, no Estádio Municipal de Leiria, ao invés do Estádio Nacional, devido ao jogo da decisão do título da Liga 3, entre a União de Leiria e o Belenenses.

