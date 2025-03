"Precisamos de ter mentalidade vencedora, qualidade em todos os momentos, sermos consistentes durante todo o jogo e conseguirmos apresentar a maturidade competitiva exigida e necessária capaz de superar, em equipa, os momentos em que os nossos adversários estiverem melhor e por cima do jogo", afirmou Joel Rocha, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico dos bracarenses, que na época passada venceram o troféu pela primeira vez, lembra que o Benfica é um dos poucos adversários que a sua equipa ainda não venceu esta temporada, e destaca a "boa postura competitiva e qualidade de jogo do adversário".

Do lado do Benfica, o treinador Cassiano Klein assume o objetivo de "vencer a Taça de Portugal", mas antevê um jogo "muito equilibrado", no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, na quarta-feira, às 20:00.

"O sentimento é o melhor possível. Eu acredito que todas as equipas esperam por estes momentos da época para estar nas decisões. Sabemos que vai exigir muito a nossa concentração, o nosso foco e o nosso empenho, mas trabalhamos para isso e vamos dar o nosso máximo", afirmou.

O Sporting, recordista de troféus, entra em campo no mesmo dia, às 17:00, para defrontar o Ladoeiro, num jogo para o qual o treinador Nuno Dias assume o favoritismo, mas alerta para motivação e bons resultados do adversário.

"Não podemos ser hipócritas e temos de assumir o favoritismo, mas dentro de campo. Temos de ser intensos, como habitualmente, e provar que queremos seguir na prova. O Ladoeiro está motivado pelos últimos resultados. Tem 12 vitórias nos últimos 15 jogos e, como tal, tem de nos merecer respeito. Agora, não podemos fugir obviamente das nossas responsabilidades, garantindo a passagem à meia-final", afirmou.

O técnico 'leonino' destacou a importância da "entrega e do compromisso", lembrando: "São três jogos num curto espaço de tempo e não há margem para erros. Ao contrário da liga, em que se pode recuperar depois de um percalço, aqui não há forma de recuperar".

Dário Gaspar, técnico do Ladoeiro, que milita no segundo escalão, assume o sonho de ultrapassar o líder da Liga e tetracampeão nacional, antevê dificuldades, mas apela ao espírito e competência de equipa para "contrariar o favoritismo do adversário".

"Considero que a maior preocupação tem de ser connosco enquanto equipa. No entanto, o Sporting é o clube mais competente e completo presente nesta prova (...). Antevemos muitas dificuldades, mas nas dificuldades surgem oportunidades e é sobre elas que trabalhamos para dignificar o clube e contrariar a estratégia do Sporting", referiu.

O Sassoeiros, a outra equipa da II Divisão presente na 'final a oito' da Taça de Portugal, parte para o confronto com o Ferreira do Zêzere, agendado para 11:00 de quarta-feira, ciente do favoritismo do adversário, mas orgulhoso por regressar a esta fase da competição 15 anos depois.

"O Ferreira do Zêzere é uma equipa recheada de talento individual, com ideias de jogo bem definidas e que tem como líder o Ricardo Lobão, um treinador de referência no futsal nacional. Tem feito uma segunda volta extraordinária na Liga e está no seu melhor momento da época", afirmou Cláudio Cardoso, técnico do Sassoeiros.

O homólogo da formação de Santarém, Ricardo Lobão, perspetiva um jogo "especial e difícil", no qual "a diferença entre ganhar ou perder serão os detalhes e a eficácia, com e sem bola".

"Conheço bem este clube, aliás comecei ali como jogador e como treinador, permanecendo 11 épocas. Conhecemos bem o seu treinador, como também o trajeto que estão a fazer. Por isso, contamos com uma equipa organizada, motivada e competitiva. Não vamos enganados, vai ser muito difícil", disse.

No segundo jogo de quarta-feira, agendado para as 14:00, o Leões de Porto Salvo, atual quarto classificado da Liga defronta o Quinta dos Lombos, quinto, com ambos os técnicos preparem-se para dificuldades.

"O Leões de Porto Salvo tem se afirmado como uma das melhores equipas da nossa Liga, com jogadores experientes e jovens internacionais, bem comandada e com dinâmicas que lhes permite controlar os jogos. Não esperamos facilidades, até porque já nos venceram na Liga", referiu Jorge Monteiro, treinador do Quinta dos Lombos.

Cláudio Moreira, técnico da formação de Porto Salvo, destaca a qualidade do adversário, bem como o "ótimo campeonato" que está a fazer.

"A forma física como as equipas se apresentarão nesta fase da época pode ser o fator mais importante. Queremos aliar sempre o discernimento e tomada de decisão à vontade para realizar, mas, nos jogos em que as diferenças sejam reduzidas, a atitude terá de ser sempre o fator a ter em conta", acrescentou.

Nas meias-finais, o vencedor da partida entre Sporting e Ladoeiro defronta Sassoeiros ou Ferreira do Zêzere, enquanto a equipa que se impuser no Benfica-Sporting de Braga joga com Quinta dos Lombos ou Leões de Porto Salvo.

- Programa dos quartos de final:

26 de março:

Sassoeiros - Ferreira do Zêzere, 11:00.

Quinta dos Lombos - Leões de Porto Salvo, 14:00.

Sporting -- Ladoeiro, 17:00.

Benfica - Sporting de Braga, 20:00.

- Programa das meias-finais:

28 de março:

Sporting/Ladoeiro -- Sassoeiros/Ferreira do Zêzere, 17:00.

Benfica/Sporting de Braga - Quinta dos Lombos/Leões de Porto Salvo, 20:30.

- Final:

30 de março, 20:00.

AO (RPC) // MO

Lusa/Fim