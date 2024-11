Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Arouca, no Seixal, o técnico esclareceu ainda que a roda que fez com os jogadores após a vitória no terreno do Mónaco "não foi uma mensagem para dentro nem para fora", mas antes "um ato de liderança" e um reflexo da "grande alegria" que viveu naquele momento.

"Ficámos felizes pela vitória, mas não podemos estar satisfeitos, porque a nossa ambição tem de ser mais. Por isso tenho dito que o nosso objetivo em termos de campeonato, até ao final do ano, é chegar ao segundo lugar e reduzir distâncias para o primeiro", insistiu o técnico dos 'encarnados'.

Nesse sentido, aproveitou uma pergunta sobre a gestão que tem feito do plantel, e particularmente de Di María, para lembrar que, apesar dessa visão a médio prazo, a equipa tem de ter "simultaneamente os olhos na bola" e que isso "é o jogo de amanhã [domingo]".

"Porque não temos margem de erro nas competições que enfrentamos. Por isso, a gestão tem de ser diária e o compromisso tem de ser o jogo de amanhã [domingo]", atalhou.

Muito questionado sobre o bom momento de forma de Di María, o treinador recusou projetar o futuro do avançado no clube, mas insistiu que a gestão do grupo é feita de forma coletiva e recusou "tratamento especial" ao argentino.

"Estamos muito satisfeitos com ele. É um grande jogador, um grande homem e o exemplo disso é vê-lo nos últimos minutos [do jogo contra o Mónaco] sentado no banco e a sofrer tanto, como se fosse a final do Campeonato do Mundo. A gestão é olhar para cada um de forma individual. Ele não tem tratamento especial", vincou Bruno Lage.

O Benfica visita o Arouca no domingo, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em terceiro lugar no campeonato, a um ponto do FC Porto e a oito do líder, o Sporting, mas tem um jogo em atraso, nomeadamente a visita ao Nacional, da oitava jornada.

Já o Arouca, agora orientado por Vasco Seabra, segue em antepenúltimo lugar, com oito pontos, apenas duas vitórias nos 11 jogos disputados, e não vence para o campeonato desde a sexta jornada.

