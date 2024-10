"A nossa missão é essa, irmos para o jogo com uma enorme determinação e ambição e voltar a fazer um grande jogo, criar oportunidades, marcar golos e conquistar os três pontos", apontou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

Lage tinha sido questionado sobre se, após vencerem os primeiros dois encontros, os 'encarnados' têm a obrigação de se qualificarem diretamente para os oitavos de final, mas lembrou que a competição tem, este ano, um "formato diferente" e, por isso, ainda não é certo quantos pontos serão necessários para o objetivo.

"Há pelo menos uma teoria, mas o que queremos é assegurar na prática. E a prática é que neste momento temos seis pontos, não nos garante nada, e amanhã [na quarta-feira] queremos somar mais três pontos aos seis que já temos", definiu.

Antes, o técnico já tinha admitido que os 'encarnados' estão "confiantes" e que esse estado de espírito resulta de sentirem os jogadores com "confiança e seguros" de que "segundo uma determinada estratégia, podem fazer um bom jogo".

Questionado sobre se o 'segredo' do seu pleno de vitórias desde que sucedeu a Roger Schmidt resulta de colocar os jogadores nas posições onde apresentam mais rendimento, recusou fazer "comparações com o passado" mas assumiu que a sua forma de trabalhar passa também por "olhar para determinados jogadores e perceber que contributo podem dar à equipa em determinadas posições".

"Esse é o nosso ponto de partida, haver um entendimento da nossa parte sobre aquilo que é o rendimento dos jogadores. E, depois, ser assertivos com eles. É a nossa forma de trabalhar e [como] o Fredrik [Aursnes] acabou de dizer, eles vão para dentro de campo com uma ideia muito clara daquilo que pretendemos", admitiu Lage.

O técnico socorreu-se, assim, das palavras do médio norueguês, que momentos antes reconheceu que se sente "confiante, agora", a jogar na posição onde tem atuado "quase toda a carreira", apesar de se mostrar "aberto a jogar em qualquer posição que o treinador pedir", e elogiou os métodos do atual treinador.

"Trouxe muita energia, entusiasmo e o estilo que pretende jogar encaixa muito bem em nós. É muito claro e sincero sobre como quer jogar e isso torna muito mais fácil para nós, jogadores, perceber e colocar em prática no campo", elogiou Fredrik Aursnes, que chegou à Luz em 2022, oriundo do adversário que defronta na quarta-feira.

O Benfica recebe o Feyenoord na quarta-feira, em partida da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do turco Umut Meler.

Com menos um jogo do que os rivais, a equipa orientada por Bruno Lage, que na I Liga portuguesa sege em terceiro lugar, a oito pontos do Sporting e a cinco do FC Porto, venceu os dois primeiros encontros na 'Champions', já sob o comando do técnico português, frente ao Estrela Vermelha, fora, por 2-1, e diante do Atlético de Madrid, em Lisboa, por 4-0.

O Feyenoord, orientado pelo dinamarquês Brian Priske, também segue em terceiro lugar na I Liga dos Países Baixos, a seis pontos do Utrecht e a 11 do PSV Eindhoven, e na Liga dos Campeões foi derrotado em casa pelo Bayer Leverkusen (4-0) e venceu, fora, o Girona (3-2).

SYL // JP

Lusa/Fim