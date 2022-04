Na ressaca da derrota no Bessa (1-0), a formação de Armando Evangelista regressa a Arouca à procura de uma injeção de moral e pontual pela sobrevivência no principal escalão, já que no último jogo 'caseiro' venceu a "equipa sensação" Gil Vicente, o primeiro triunfo no seu estádio em quatro meses.

"O tempo para o luto é curto, há que ter a capacidade para arrumar o que se passou -- bom ou menos bom -- o mais rápido possível. Procuramos esclarecer o que poderia ter sido feito melhor e focar-nos no que temos pela frente. Nesta fase da época não há tempo para corrigir erros e a solução é não os cometer. A partir de agora, o foco tem que ser total", afirmou.

Relativamente aos 'bravos açorianos', o técnico analisou o "início [de época] que não correspondeu às expectativas, o investimento em bons valores e a base muito interessante transportada do ano passado" -- que conseguiu a qualificação para a Liga Europa --, referindo que "nesta segunda volta, os resultados são condizentes com o valor do plantel".

Além disso, recordou que as últimas três derrotas sofridas pela equipa de Mário Silva foram com o FC Porto, Benfica e Sporting, tendo ainda eliminado os 'dragões' da Taça da Liga, numa demonstração de "valor [dos jogadores], coesão e estabilidade na tabela classificativa".

"[É uma equipa que] assenta num estilo de jogo dinâmico, com capacidade para ter a bola, conhecedores dos ritmos de jogo. Sabem quando atrair e acelerar, com capacidade de ter bola, mas também de acelerar o jogo e procurar a profundidade. Isso requer uma concentração fantástica da nossa parte. Temos que nos superar para poder equilibrar e surpreender este Santa Clara", perspetivou.

Para isso, Evangelista quer repetir a fórmula usada contra os 'gilistas': menos vertigem e ansiedade de resolver cedo para evitar cometer erros.

"A equipa vai crescendo em função dos comportamentos positivos do jogo. Se estivermos confortáveis com o resultado, com o passe que entrou, a forma de defender, podemos crescer muito do ponto de vista ofensivo. Mas isto é tudo teoria, contra o Gil Vicente resultou. É óbvio que o Santa Clara pede uma receita idêntica, mas nunca igual. Temos de deixar de parte a ansiedade, o entusiasmo e querer resolver rápido demais para sermos uma equipa coesa e evitar o erro", sublinhou.

Nesta temporada, o Santa Clara tem conjugado o bom rendimento desportivo com o financeiro, encaixando valores interessantes com a transferência de alguns jogadores, um trajeto e um patamar que Evangelista acredita que o Arouca pode chegar, alcançando a manutenção esta temporada.

"O Arouca, perspetivando um crescimento, tem que estar de olhos no negócio. O futebol é um negócio, não há que o esconder. Se tivermos a capacidade de contratar jogadores para os poder valorizar e vender, podemos aspirar a outros objetivos no futuro, mas isso são questões que não dependem só do treinador ou da equipa técnica, é um trabalho em conjunto com a direção", disse.

Ao mesmo tempo, referiu que "esse seria o caminho, o Santa clara é um bom exemplo disso mesmo", de realizar bons encaixes financeiros mantendo uma posição firme na I Liga e conseguindo alcançar as provas europeias.

David Simão e Bukia regressam de castigo e estão às ordens de Armando Evangelista, no entanto Pedro Moreira continua afastado com uma lesão no joelho, mantendo-se no boletim clínico juntamente com Yaw Moses, Sema Velázquez, Eboué Kouassi e Fernando Castro.

O Arouca, 15.º classificado com 26 pontos, vai receber o Santa Clara, oitavo com 34 pontos, na sexta-feira, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Manuel Oliveira, de Associação de Futebol do Porto.

