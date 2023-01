"Isso não é sinónimo de conquistar pontos ou ganhar jogos seguidos, mas de esta equipa estar competitiva e de os jogadores acreditarem cada vez mais naquilo que são capazes de fazer, seja qual for o adversário que defrontarem. Acho que eles têm a noção de que podem equilibrar forças, que serão equiparadas de forma coletiva, pois sabemos daquilo que há no outro lado no plano individual", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O clube da Serra da Freita saiu goleado nas últimas duas visitas ao terreno do FC Porto, ao perder na 14.ª jornada da I Liga (5-1) e nos oitavos de final da Taça de Portugal (4-0), sendo que na semana passada 'caiu' face ao Sporting nas 'meias' da Taça da Liga (2-1), em Leiria.

"Crescer com as dificuldades que nos são impostas faz com que possamos crescer mais rápido. O trajeto que estamos a fazer é demonstrativo disso mesmo e dá-nos a sensação de que os atletas estão mais confiantes e acreditam cada vez mais de forma coletiva que são capazes de conseguir coisas que nem eles acreditariam antes deste período. Creio que isso nos poderá ser benéfico face às dificuldades que vamos encontrar", observou.

Esse ciclo de duelos com os 'grandes' intercalou-se com vitórias seguidas em casa sobre Estoril Praia (2-0) e Portimonense (4-0) e um empate na visita ao Desportivo de Chaves (1-1), que permitiram ao sexto colocado fixar a melhor primeira volta de sempre em seis presenças no escalão principal, com Armando Evangelista a elogiar a reação do plantel.

"Não há como esconder que termos tempos de recuperação e de preparação curtos em relação ao que estávamos habituados poderá causar alguma mossa, mas eles têm dado uma resposta fantástica e exemplar. A prova são os resultados e as exibições que temos feito. Perdemos com o Sporting na 'final four' [da Taça da Liga], mas acho que a imagem deixada não envergonha ninguém. Pelo contrário, prestigia a prova e aquilo que temos vindo a fazer", reiterou, confiando no fator-casa para descomplicar a receção ao Benfica.

Consciente da "época fantástica" das 'águias', o Arouca descarta "entrar derrotado" em campo e encara a estreia na segunda volta com "a mesma ambição e caráter de querer pontuar, realizar bons jogos, dar bons espetáculos e proporcionar alegrias aos adeptos".

"A forma de jogar do Benfica está bem patente e não se altera em função de atletas que chegaram ou possam jogar. A equipa tem uma presença muito forte dentro da área, um jogo interior e de corredores muito fortes e muita velocidade, além das capacidades técnicas dos seus jogadores. A nossa estratégia passa por anular a largura e o ataque à profundidade do Benfica. Se eles têm largura dada através dos laterais, provavelmente deixam espaço [livre] em algum lado. Vamos tentar explorá-lo dessa maneira para poder fazer o nosso jogo, discuti-lo e criar os problemas que pretendemos ao Benfica", traçou.

O brasileiro Weverson Costa lesionou-se frente ao Sporting e acompanha o compatriota Vitinho, o venezuelano Sema Velásquez e o espanhol Rafa Mújica no boletim clínico, ao passo que Tiago Esgaio está em dúvida para Armando Evangelista, que se vai tornar o treinador com mais partidas à frente do Arouca, suplantando as 101 de Henrique Nunes.

"É verdade que nos tem custado caro sofrer cedo em alguns jogos, mas temos vindo a trabalhar nisso. O jogo vale o mesmo no primeiro e no último minuto. Parece-me que não é uma questão estratégica, mas de concentração e foco logo a partir do primeiro minuto. Não há muito a nível estratégico para aguentar isso, mas temos de trabalhar, entrar no jogo rapidamente e provavelmente correr menos riscos nos primeiros minutos", avaliou.

O Arouca, sexto colocado, com 26 pontos, recebe o líder isolado Benfica, com 47, mas mais um jogo, na segunda-feira, a partir das 21:15, no Estádio Municipal de Arouca, em encontro da 18.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

RYTF // JP

Lusa/Fim