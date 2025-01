No melhor momento da temporada, em termos pontuais, o Arouca, que procura desafogo na luta pela manutenção, somou oito pontos nas últimas cinco rondas, ao passo que o emblema de Moreira de Cónegos, apesar do oitavo posto, somou apenas três.

Apesar do momento do adversário, Vasco Seabra não espera, contudo, uma tarefa mais facilitada na receção à formação orientada por César Peixoto.

"O momento, em termos de últimos resultados, não ditou o que o Moreirense fez em campo. Sabemos que é uma equipa muito compacta, já rotinada, tendo uma grande base trazida da época anterior, também em consequência do trabalho do César Peixoto. Portanto, vai ser um adversário que vem à procura de inverter o ciclo e nós, em sentido inverso, com vontade de dar continuidade e de voltarmos às vitórias", disse o técnico, na antevisão da partida de sexta-feira.

Vindo de um empate frente ao Vitória de Guimarães (2-2), conseguido após uma desvantagem de dois golos, o treinador do Arouca refletiu ainda sobre o cenário que se tem tornado recorrente - nas últimas três partidas, os 'lobos' pontuaram sempre vindos de situações em que se viam a perder.

"Quando cheguei, tinha a sensação de que a equipa até tinha dificuldade em reagir à adversidade. Quando começávamos a perder, nós normalmente ficávamos um bocadinho batidos. A equipa ainda não tinha conseguido, depois de estar a perder, chegar a pontos. Isso começou a acontecer com o Gil Vicente, depois no Bessa e agora com o Vitória de Guimarães novamente. É um reflexo da confiança que a equipa tem, independentemente do que vá acontecendo no jogo", constatou.

Com o aproximar do fecho do mercado de transferência, Vasco Seabra mostrou-se, uma vez mais, satisfeito com as contratações dos uruguaios Dylan Nandín e Brian Mansilla, revelando que apenas pretende um terceiro guarda-redes, depois da saída de Thiago Rodrigues.

"A perspetiva é que neste momento nos sentimos confiantes com os dois reforços que recebemos. Falta a entrada de um guarda-redes para competir com o Nico Mantl e o João Valido, e, portanto, neste momento a perspetiva é dar continuidade para fortalecermos o grupo", assumiu.

Mansilla, que foi a última das aquisições, a chegar à Serra da Freita, ainda não teve a possibilidade de se estrear, mas o técnico arouquense garante que poderá acontecer já diante do Moreirense, assumindo que tem tido dificuldades em fazer a convocatória, em face da competitividade das opções que tem para as várias posições.

"É uma opção que está em crescendo. Teve mais tempo parado de férias do que, por exemplo, o Dylan, mas agora já mostrou que é um jogador inteligente, que percebe o que fazemos e procuramos e é já mais uma opção válida para jogo. Felizmente, já me começa a fazer cócegas no momento de escrever a convocatória", revelou.

Nino Galovic e Pedro Moreira continuam a ser, ambos por lesão, os únicos indisponíveis do lado arouquense.

O Arouca, 15.º classificado da I Liga, com 16 pontos, recebe o Moreirense, oitavo, com 23, na abertura da 19.ª jornada, marcada para as 20:15 de sexta-feira, com arbitragem a cargo de Carlos Macedo, da associação de Braga.

THYG // AO

Lusa/Fim