O técnico arouquense realçou que a qualidade do plantel dos flavienses não corresponde à posição que ocupam na tabela classificativa.

"Não é por estar em último que o Desportivo de Chaves é inferior aos outros. Estamos no início, às vezes o calendário não é favorável ou a bola não entra por isto ou por aquilo. As equipas fazem menos pontos para aquilo que é esperado, perde-se a confiança e pensa-se que a equipa é inferior às outras. Não é isso que acontece", alertou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Daniel Ramos lembrou que a entrada de Moreno no comando técnico dos transmontanos trouxe-lhes o primeiro ponto na estreia, na qual houve uma "mudança de sistema tático", e que teve agora mais uma semana para implementação das ideias do técnico.

O começo de temporada não foi o mais auspicioso para os 'lobos' da Serra da Freita, que não vencem para o campeonato desde a ronda inaugural, mas o treinador do Arouca realçou a necessidade de não deixar que os recentes resultados negativos abalem o estado anímico da equipa.

"É perfeitamente natural que a procura dos três pontos esteja mais próxima, mas ela tem de estar presente em todos os jogos e a pressão de ganhar o próximo jogo existe sempre. Temos de saber conviver com ela. A equipa, a meu ver, merecia mais pontos do que tem neste momento, do ponto de vista exibicional, temos agora de conviver com o que temos. Estamos com seis pontos e amanhã [domingo] podemos ter nove. É a isso que nos temos de agarrar", salientou.

A vitória frente ao AVS (2-1), líder da II Liga, na passada terça-feira, a contar para a Taça da Liga, trouxe um novo alento aos arouquenses, num encontro em que alinharam vários jogadores com menos minutos de utilização, que farão a "vida difícil ao treinador" para o jogo que se avizinha.

"As oportunidades são dadas em função daquilo que vejo e quando mostrarem estar preparados. Foi isso o que eles fizeram, foram a jogo e até podiam ter ido outros. Há que jogar com a quantidade de mudanças e entendi que eram aquelas. Isto dá para passar uma imagem de que todos são importantes e de que confiamos neles. [...] Eu incentivo a que me dificultem a vida, do ponto de vista das escolhas", reiterou.

Mateus Quaresma, Benji Michel e João Valido são ausências confirmadas das opções de Daniel Ramos, enquanto o ainda lesionado Tiago Esgaio terá a sua presença como pouco provável, com recuperação "difícil".

O Arouca, 12.º classificado da I Liga, com seis pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 18.º e último, com apenas um, às 15:30 de domingo, sob arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

