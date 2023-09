Após uma derrota caseira frente ao Casa Pia (1-0), em que os arouquenses consentiram o golo já em período de compensação, à semelhança do tento do empate cedido no Estádio do Dragão, na jornada anterior (1-1), Daniel Ramos encara o encontro de sexta-feira como uma oportunidade de viragem.

"Nós também estávamos há muito tempo sem perder, antes do golo nos descontos. É algo que não interfere no nosso pensamento, que é irmos procurando fazer o nosso trajeto e somar pontos. Não pensamos nesse prisma, mas sim que temos de aproveitar o próximo jogo para voltar a somar pontos e pretendemos regressar às vitórias", reiterou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador deixou elogios às exibições da equipa, que considera não corresponderem aos seis pontos e ao 11.º lugar na tabela que os 'lobos' apresentam após cinco rondas.

"Nós, em condições um pouco mais normais, poderíamos ter nove pontos. Nas últimas duas jornadas, perdemos três pontos a acabar [Casa Pia e FC Porto] e estaríamos muito bem posicionados. Daí, a tabela ser enganadora em relação à performance", lamentou.

Quanto ao Famalicão, clube que orientou entre 2013 e 2016 e resgatou do Campeonato de Portugal para a II Liga, Daniel Ramos sublinhou a qualidade defensiva dos famalicenses, numa altura em que são a melhor defesa do campeonato, com apenas três golos sofridos, num percurso que já passou por visitas ao Sporting de Braga e ao Sporting.

"O Famalicão é uma equipa competitiva, que ainda não sofreu nenhum golo de bola corrida neste campeonato e tem a melhor defesa [três golos sofridos]. Estamos a contar com um jogo difícil, contra uma equipa competente, bem orientada, e penso que vamos com um plano de jogo ajustado", explicou.

Num jogo em que João Pedro Sousa se tornará o treinador com mais jogos de sempre pelo Famalicão (103), ultrapassando a marca do próprio Daniel Ramos, o técnico arouquense parabenizou o colega de profissão e recordou o seu trajeto no emblema minhoto.

"É um dado natural para quem está a fazer por merecer e o João Pedro Sousa está a fazer um excelente trabalho em Famalicão. Também me dá um bocadinho de satisfação e reconhecimento pela minha muito boa passagem por Famalicão. Foram dois anos e quatro meses em que o clube estava a passar um momento difícil e deu a volta por cima. Felizmente, houve um ponto de viragem aquando da minha chegada e foram momentos marcantes para a história do clube", recordou.

Benji Michel e Vitinho, a recuperar de lesões prolongadas, ainda não deverão constar da convocatória de Daniel Ramos, ao passo que Tiago Esgaio e Mateus Quaresma, os laterais habitualmente titulares - ambos ficaram de fora na jornada passada -- estão ainda em dúvida.

O Arouca, 11.º classificado da I Liga, com seis pontos, desloca-se ao terreno no Famalicão, sétimo, com oito, em partida de abertura da sexta ronda, marcada para as 20:15 de sexta-feira, com arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.

