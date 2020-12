O grande objetivo da temporada do AEK Atenas é a conquista do campeonato, no qual está bem classificado, ocupando a terceira posição, a três pontos do líder Olympiacos, ambos com menos dois jogos, um dos quais entre as duas equipas.

Questionado sobre se fará alterações a pensar no importante dérbi de Atenas, no domingo, com o Panathinaikos, o técnico italiano da equipa grega admitiu fazer alguma gestão.

"Sim, iremos resguardar alguns jogadores no jogo de amanhã [quinta-feira], temos também ainda de ver qual a condição física dos jogadores e é natural que a equipa [diante do Sporting de Braga] tenha em conta o jogo de domingo", disse.

Contudo, a qualificação para a fase seguinte, que passa obrigatoriamente por uma vitória sobre os bracarenses, é um objetivo que o técnico mantém, apesar de reconhecer ser difícil.

"O nosso objetivo é entrar em campo e tentar ganhar, como em todos os jogos, sabendo que vamos defrontar uma grande equipa. Enquanto há vida, há esperança e vamos ainda disputar dois jogos importantes nesta competição", disse.

Na última jornada da Liga Europa, os gregos perderam, em casa, com os ucranianos do Zorya (3-0), e André Simões considera que já é "bastante difícil [o AEK] passar neste grupo", mas notou que, quinta-feira, "é uma nova oportunidade" e, "enquanto houver esperança e for possível, no futebol há sempre surpresas".

O foco maior no campeonato admitido pelo treinador pode tirar peso à equipa no jogo com os minhotos, mas o jogador, a cumprir a sua sexta temporada no clube grego, tendo sido campeão em 2017/18, frisa que o AEK Atenas joga sempre para ganhar.

"Podemos enfrentar o jogo de maneira diferente, mais tranquila, mas sabendo que a vitória é o principal objetivo, temos sempre de lutar pela vitória. O jogo de domingo é muito importante para nós, mas prefiro pensar no jogo de quinta-feira", disse.

O jogador português deixou ainda fortes elogios aos 'arsenalistas'.

"É uma excelente equipa, que tem vindo a fazer um excelente trabalho com este novo treinador, Carlos Carvalhal, dou-lhes os parabéns pelo que têm feito no campeonato. O Sporting de Braga tem vindo a fazer um trabalho fantástico ano após ano, cada vez se aproxima mais dos 'três grandes', é um pouco desconhecido no resto da Europa, mas nós, que somos portugueses, sabemos disso", elogiou.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo G, com sete pontos, e AEK Atenas, terceiro, com três, defrontam-se a partir das 17:55 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Atenas "Spyros Louis", na Grécia, jogo que será arbitrado pelo búlgaro Georgi Kabakov.

