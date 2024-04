À boleia de uma série de cinco vitórias seguidas para o campeonato, a equipa vimaranense ocupa o quinto lugar da prova, com 56 pontos, em igualdade com o quarto, Sporting de Braga, e a dois do terceiro, FC Porto, sendo a primeira equipa desse trio a entrar em campo no sábado, mas o técnico de 52 anos preferiu vincar que a equipa quer "chegar aos 59 pontos o mais rapidamente possível".

"A nossa motivação é a conquista dos três pontos, olhar para o que nos trouxe até aqui, um foco, uma ambição, um espírito, a mentalidade de sermos campeões todos os dias. Foi isso que nos fez chegar a esta altura do campeonato orgulhosos pelo nosso desempenho. Não nos podemos desviar do nosso percurso", realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de sábado, em Guimarães.

Apesar da "vontade muito grande" e das "expetativas boas" para a tarde de sábado, Álvaro Pacheco avisou que o conjunto algarvio se vai apresentar desinibido no Minho, com "uma ambição muito grande de conquistar os três pontos", na sequência do "campeonato tranquilo" que está a realizar, valendo, para já, o 10.º lugar, com 30 pontos.

"É uma equipa com um perfil de jogo que nos pode causar contrariedades se não formos capazes de dominar o momento do jogo. Não queremos ser surpreendidos. Temos de entrar determinados e concentrados", alertou.

Sem qualquer desconforto perante a ausência por castigo de Manu Silva, após ver o quinto cartão amarelo no triunfo da ronda anterior, sobre o FC Porto (2--1), nem com o facto de ter seis jogadores em risco de exclusão, o 'timoneiro' enalteceu o trabalho dos seus pupilos, nomeadamente o de Afonso Freitas, possível substituto de Ricardo Mangas, jogador que saiu lesionado frente aos 'azuis e brancos'.

"Temos tido muito poucas lesões. Esta equipa joga com uma intensidade, agressividade e ambição muito grande. É normal acontecerem alguns imprevistos. Se o Mangas não puder jogar, tenho o Afonso, que, contra o FC Porto, entrou muito bem. Tem treinado como nunca treinou desde que cá cheguei. Essa oportunidade surge agora. Tem oportunidade para ajudar a equipa a atingir o que pretendemos", disse.

O treinador de 52 anos confirmou ainda que Bruno Varela vai ser de novo titular na baliza, tendo ainda dito que tanto o internacional por Cabo Verde, de 29 anos, como Charles, guardião brasileiro de 30, considerado pelos treinadores da I Liga o melhor da prova no mês de março, vão jogar até ao final da época.

Além de Charles, também Jota Silva foi premiado pelos técnicos, como melhor avançado e jogador de março, algo que, para Álvaro Pacheco, reflete "um coletivo forte onde sobressaem as individualidades".

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 56 pontos, recebe o Farense, 10.º, com 30, em desafio marcado para as 15:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

TYME // AJO

Lusa/Fim