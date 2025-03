"Estamos preparados e conhecemos bem o adversário. Temos ambição na competição. As pessoas merecem o nosso melhor e é isso que vão ter. Vamos fazer tudo por tudo para, focando neste jogo, procurar ganhá-lo", disse Luís Freire, em conferência de imprensa realizada no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Os minhotos iniciam os oitavos de final no reduto da equipa espanhola, que, para chegar a esta etapa, teve de ultrapassar o play-off frente aos belgas do Gent (3-0 fora e 0-1 em casa), depois de ter sido 15.ª classificada na fase de liga.

"Estamos envolvidos em duas frentes e queremos muito conseguir os objetivos. Amanhã (quinta-feira), vamos procurar ao máximo trazer um bom resultado para Portugal. E o melhor resultado é sempre a vitória. Vamos pensar assim o jogo", sublinhou.

Do outro lado está o Betis, "uma equipa com capacidade, com jogadores mundialmente conhecidos e um treinador muito experiente", a que o Vitória de Guimarães terá de responder com "identidade, forma de ser e estar em campo", e também "muita ambição, vontade e confiança".

Freire lembrou os jogos recentes contra FC Porto, Sporting e Sporting de Braga para provar que a equipa se bateu com todos e não foi inferior a nenhum.

"Isso demonstra bem a capacidade dos jogadores e a nossa ambição também. Somos uma equipa extremamente comprometida e capaz em qualquer jogo, e em qualquer campo. E o percurso na Liga Conferência também o afirma assim", frisou.

O jogo em casa do Betis, atual sexto classificado na Liga espanhola, depois de ter vencido o campeão Real Madrid (2-1), será a estreia de Luís Freire como técnico nas competições europeias, facto que encara com tranquilidade.

"Este jogo vai ser mais um na minha vida. Sei como me comporto, já estive na terceira divisão distrital de Lisboa. Isto, para mim, vai ser mais um dia, em que quero ganhar. Não vou sentir nada de diferente. Quero é que a gente jogue bem e ganhe o jogo", concluiu.

O médio Tiago Silva, também presente na antevisão, foi questionado sobre o facto de um dirigente do Betis ter desvalorizado os minhotos, falando "em sorte", e deixou "um aviso".

"Não nos vejam como coitadinhos, porque não vamos facilitar a vida a ninguém. Temos objetivos nesta competição e vamos fazer por isso", afirmou.

O futebolista recordou que o percurso do Vitória na Liga Conferência impõe respeito na abordagem do adversário.

"São 12 jogos sempre a ganhar [10 vitórias e dois empates]. É fácil dizer que o Vitória não é favorito. Temos consciência de que, neste momento, as pessoas não esperam isso de nós. Mas há que ter respeito pelo que fizemos e amanhã [quinta-feira] vamos dar uma demonstração de que não viemos aqui só passar o tempo ou viajar", concluiu.

O jogo entre Betis e Vitória de Guimarães, marcado para quinta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.

