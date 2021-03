"Estava aborrecido, como toda a equipa, por não seguir em frente [na Liga dos Campeões, de que foram eliminados pelo FC Porto]. Entristeceu-nos. Ronaldo não respondeu [a críticas], porque já respondeu em campo. Não é importante o que se faz fora, mas lá dentro", atirou.

Ronaldo, que se recusou a falar na 'flash interview' após o encontro da 27.ª jornada da Serie A, apontou hoje um 'hat-trick' perfeito: marcou de cabeça, na resposta a um canto do colombiano Cuadrado, aos 10 minutos, antes de um penálti aos 25, concretizado com o pé direito, e um remate colocado, com o pé esquerdo, aos 33.

O 'astro' português chegou aos 23 golos na Liga italiana, estendendo a liderança na tabela de melhores marcadores, ao fazer o 57.º 'hat-trick' da carreira, o terceiro na 'Juve'.

A Juventus, campeã em título, é terceira classificada, a 10 pontos, embora com menos um jogo, do líder Inter de Milão.

SIF // AMG

Lusa/Fim