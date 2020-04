Travis Pastrana publicou hoje nas redes sociais que está a preparar a realização de uma prova de Supercross exclusiva para lendas da modalidade!

O americano criou uma nova conta no Instagram com o nome @MotoFiteKlub e é aqui que vai postar todas as novidades em relação a este evento.

Alguns dos nomes que já estão confirmados são Jeff Stanton, Damon Bradshaw, Broc Glover, Ryan Villopoto e Kevin Windham.

A prova será disputada por 10 pilotos em duelos com vista a apurar os dois melhores para o “head to head” final!

Resta saber se o circuito será de Supercross “tradicional” ou algo semelhante ao Red Bull Straight Rhythm.

No Instagram, Pastrana disse: “a criança dentro de mim está a trepar pelas paredes. Ainda não temos um local para o evento mas assim que nos seja permitido reunirmos os 10 pilotos presencialmente, daremos todos os detalhes!”

Realmente, quando pensamos que Pastrana já não tem nada par nos surpreender, eis que surge com uma nova ideia… o mítico n.º 199 garante: “Isto não é uma brincadeira!”