O piloto americano já experimentou um pouco de tudo no mundo dos desportos motorizados. Nas últimas duas décadas, foram, certamente, muito poucos os nomes que brilharam tanto como o de Travis Pastrana.

O piloto começou no AMA Motocross e no ano de 2000 venceu o Campeonato de 125. Em 2002, deu o salto para a categoria rainha (250 cc), mas nunca conseguiu ganhar nenhuma corrida. Robert Pastrana, pai de Travis e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, nasceu em Porto Rico, mas é de origem colombiana, o que levou Travis a optar por representar o país em competições internacionais.

Não passaria muito tempo até que Pastrana passasse a tempo inteiro para o Freestyle, onde competiu regularmente no Red Bull X-Fighters e em vários outros eventos X Games. Pastrana tornou-se ídolo para muitos, não só pelas inúmeras conquistas, mas também pela sua personalidade tão acessível. Nesta vertente do motociclismo alcançou o estrelato ao realizar vários truques novos, como o double backflip (duplo mortal à retaguarda), o rodeo 360 e o 720, e os X Games, onde ganhou 12 medalhas, sete das quais de ouro.

Depois de tudo aquilo que conseguiu ao longo da sua carreira, no seu lugar, muitos teriam posto fim às suas carreiras desportivas. No entanto, Travis Pastrana virou-se para as quatro rodas, em 2005, tendo competido no Campeonato Americano de Rally, no Rally X Games e ainda no Super Rally, desde 2006.

A sua ânsia de fazer coisas diferentes no mundo dos motores não ficou por aí, até porque em 2007 e 2008, participou em alguns eventos do Campeonato do Mundo de Rallies de carros, passando depois a competir em várias corridas da NASCAR East Series. Mais tarde, estreou-se na NASCAR Nationwide Series.

Quanto a lesões ao longo da carreira, pode dizer-se que o seu relatório médico inclui vários traumatismos, ombros deslocados e graves problemas no joelho, devido à degeneração das cartilagens. No entanto, a mais conhecida aconteceu em 1999, durante a Triple Crowm, no Lago Havasu, onde Travis saltou 36,5 metros e não atingiu altura suficiente. Na queda, a sua coluna vertebral separou-se da pélvis.

Travis Pastrana viria a tornar-se uma estrela da televisão, com o Nitro Circus, um programa da MTV dirigido por Johnny Knoxville ao qual Travis se juntou com a intenção de mostrar as suas loucuras. Saltar 20 metros entre dois edifícios a uma altura de 60 metros, enquanto Travis executa um Backflip Nac Nac, ou a queda do piloto e Jolene Van Vugt no interior do Grand Canyon, no Colorado, são apenas algumas das inúmeras peripécias que Pastrana mostra no programa.

Muito mais haveria para contar sobre a carreira inigualável de Travis, sendo que é importante relembrar a hemenagem que fez ao seu ídolo de infância, Robert “Evel” Knievel, recriando com sucesso em Las Vegas três dos mais emblemáticos saltos do lendário e destemido piloto dos anos 60 e 70. Começou com um salto relativamente fácil de 42,6 metros sobre 52 carros achatados, depois outro salto de 57,9 metros sobre 16 autocarros Greyhound, e finalmente saltou sobre as fontes do Casino Caesars Palace.

Foto: Travis Pastrana Facebook