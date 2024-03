O lateral esquerdo dos germânicos do Bayern Munique e o avançado do Sporting estão a contas com problemas físicos e falharam a sessão, pelo que vão ser avaliados pelo departamento médico da FPF, depois de ambos se terem apresentado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo de jogadores à disposição do selecionador Roberto Martínez foi dividido em dois, para realizar trabalho de recuperação em bicicletas estáticas e em colchões colocados no relvado, com destaque para as aparições dos estreantes Francisco Conceição, do FC Porto, e Jota Silva, do Vitória de Guimarães, que podem somar a primeira internacionalização contra a Suécia, em Guimarães.

O guarda-redes Rui Patrício foi o único atleta que efetuou exercícios com e sem bola junto de uma das balizas, num dia que contou com a presença de 22 jogadores no relvado.

No dia de hoje, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do seu site oficial, divulgou que Cristiano Ronaldo bem como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix foram dispensados do encontro que vai decorrer em Guimarães e serão apenas opção para o segundo particular da janela de março, que será na Eslovénia.

Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de março, mas explicou logo que iria dividir o 'plantel' em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro, agora divulgado, para o jogo com os eslovenos.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

