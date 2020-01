Toyota Gazoo Racing WRC apresentou-se no Japão Com o Salão de Tóquio a decorrer na mesma altura da programada apresentação do WRC para Birmingham, eis que a Toyota Gazoo Racing WRC preferiu mostrar-se ao mundo no país de origem da equipa, no Japão, lançando uma temporada que terminará em novembro, com a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, o Rali desporto AutoSport desporto/toyota-gazoo-racing-wrc-apresentou-se-no_5e183f3e173a6f1c316a0c0b





Com o Salão de Tóquio a decorrer na mesma altura da programada apresentação do WRC para Birmingham, eis que a Toyota Gazoo Racing WRC preferiu mostrar-se ao mundo no país de origem da equipa, no Japão, lançando uma temporada que terminará em novembro, com a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, o Rali de Monte Carlo, a realizar-se dentro de duas semanas.

A aparição no Salão Automóvel de Tóquio coincide também com a estreia mundial do novo Toyota GR Yaris, que incorpora tecnologia e conhecimentos adquiridos no WRC pela marca nipónica.

Parece que foi ontem o regresso, mas a Toyota Gazoo Racing World Rally Team já vai para o quarto ano do seu bem sucedido regresso ao WRC, tendo conquistado pelo meio os títulos de pilotos, navegadores em 2019, que somou à coroa dos fabricantes conquistada em 2018.

O Toyota Yaris WRC continua – como todos os outros carros – em constante evolução, e tem novos desenvolvimentos para 2020, incluindo uma redução no peso, bem como um motor melhorado.

Com os seus novos pilotos, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, na equipa oficial, a proporcionarem uma boa mistura de velocidade, experiência e juventude, a equipa pretende lutar mais uma vez em todas as frentes, começando já no Rali de Monte-Carlo que se realiza de 23 a 26 de janeiro.

Para Tommi Mäkinen, Chefe da Equipa: “É ótimo marcar presença no Japão para lançar a nossa temporada com os nossos novos pilotos. Estamos realmente ansiosos pelo facto do WRC voltar ao Japão este ano, por isso é bom começar a temporada aqui junto dos nossos adeptos, grandes fãs de carros japoneses.

Por fora, nosso carro parece similar ao anterior, estamos a manter em termos gerais o mesmo ‘pacote’, que foi forte em muitas condições diferentes no ano passado. Mas estamos sempre a trabalhar para fazer algumas pequenas melhorias que tornem o carro ainda melhor, e vamos entrar nesta temporada com um carro mais leve e mais potente. Estou confiante que os nossos talentosos novos pilotos se sentirão rapidamente confortáveis e que podemos apontar alto novamente nesta temporada”, disse.