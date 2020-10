O Touratech Rally 1st Edition decorreu nos dias 23, 24 e 25

de Outubro e foi um enorme sucesso. Atravessando vários concelhos do interior

centro de Portugal, o evento totalizou mais de 500 quilómetros para a meia

centena de participantes, respeitando todas as regras sanitárias em vigor

devido ao surto pandémico.

Evento de cariz inteiramente turístico para motos de aventura e um desafio aos dotes de navegação de cada participante, a primeira edição do Touratech Rally, teve como qualquer evento na época conturbada em que vivemos, dificuldades acrescidas.

“Tivemos algumas limitações em alguns concelhos, e também a chuva que caiu nos dias anteriores complicou o nosso trabalho, sobretudo no reconhecimento para a passagem nos pisos mais arenosos”, começou por nos dizer Filipe Elias, o mentor do evento. “Muitos duvidavam que fosse mesmo acontecer e, nos últimos dias, ainda mais! Foi uma luta constante com adaptações e alterações sucessivas que não paravam de nos ser exigidas. Cumprimos, pois não o sabemos fazer de outra forma. Como desistir não é uma palavra que se encontre no nosso vocabulário, só havia um caminho… lutar até ao fim!”

“No entanto, quero salientar o apoio magnífico que tivemos os apoios que tivemos das Câmaras de Alter do Chão, Mação e Fronteira, imprescindível para o sucesso desta primeira edição. Conseguimos pôr o evento de pé com um plano de contingência sério e que deu confiança a todos os intervenientes. No plano pessoal, não posso deixar de agradecer a toda a equipa fantástica que colocou este evento de pé e que, como já vem sendo hábito, não vira as costas a um grande desafio! Grande parte do sucesso deste evento deveu-se à sua entrega e profissionalismo… são uma verdadeira Dream Team”.

O PERCURSO, DIFICULDADES E DESAFIOS

Levado a cabo pela Longitude 009, o Touratech Rally teve 5 etapas distribuídas por 3 dias, nas quais os participantes encontraram diversos tipos de terreno onde colocaram em prática a sua destreza, regularidade e dotes de navegação para superar um desafio com cerca de 250km diários no interior centro de Portugal. O primeiro concorrente partia para o percurso às 9h00 da manhã, chegando às 16h30 ao local de partida e chegada, o Hotel Vila Galé em Alter do Chão.

No primeiro dia o cenário escolhido foram as antigas pistas de Portalegre, no segundo dia os 49 participantes atravessaram os belos cenários de montanha do concelho de Mação, descendo no terceiro dia para os trilhos a sul do Tejo. “O último dia foi mais curto do que o previsto inicialmente, porque já havia quase 500 km de etapas percorridos e optámos por encurtar a etapa”. Disse-nos Filipe Elias, o mentor do Touratech Rally 1st Edition.

Dificuldades? “Sim, a muita água que encontrámos, especialmente na nossa passagem em Ponte de Sor e na Ribeira de Seda, devido à chuva que caiu nos dias anteriores. Claro que os primeiros passaram bem, mas depois o terreno foi-se tornando cada vez pior…”

Houve quedas, participantes perdidos? “Nada, o Dr. Barradas não teve trabalho nenhum, felizmente, correu tudo muito bem”.

Uma próxima edição em 2021? “Claro que sim, e espero que com menos contigentações como as que tivemos, mas sinceramente, acho que esta primeira edição foi um enorme sucesso”.

“Aproveito para agradecer os apoios ao evento da Honda, Garmin e da 2M Pharma que realizou no início do evento os testes Covid a todos os participantes”.