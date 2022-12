Desde 1905 que a capital francesa recebia o final do Tour, mas, com a derradeira etapa marcada para cinco dias antes do começo dos Jogos, os organizadores preferiram alterar a localização da etapa final.

Apenas as duas primeiras edições do Tour, em 1903 e 1904, não tinham terminado em Paris, com os Campos Elísios a verem as últimas pedaladas desde 1975.

Também o tradicional sprint nos Campos Elísios será substituído por contrarrelógio, algo que não se vê desde 1989, quando o francês Laurent Fignon perdeu a camisola amarela para o norte-americano Greg Lemond por apenas oito segundos, a mais curta distância final na prova.

Devido aos Jogos Olímpicos Paris2024, o início da 'Grande Boucle', que deverá começar na italiana Florença, será antecipado uma semana e o Tour vai correr-se de 29 de junho a 21 de julho.

O presidente da câmara de Nice, Christian Estrosi, lembrou que Nice já recebeu em 37 ocasiões o Tour, destacando os inícios em 1981 e em 2020, este "num contexto sanitário muito difícil", devido à covid-19.

"Nice é uma cidade conhecida mundialmente. Tem a beleza do cenário e das montanhas próximas. A cidade oferece um cenário e um terreno excecional para os campeões que vai receber", referiu o diretor do Tour, Christian Prudhomme, à AFP.

Os organizadores preveem regressar em 2025 aos Campos Elísios para festejar o cinquentenário da primeira chegada àquele local.

