A noite foi de 'pesadelo' para o Tottenham, que caiu pela primeira vez na atual edição da Premier League, e com 'estrondo', num encontro em que terminou com nove unidades e com o avançado senegalês Nicolas Jackson a assinar um 'hat-trick' para o rival londrino.

De regresso ao campo do seu antigo clube, o técnico argentino Mauricio Pochettino viveu a maior vitória desde que assumiu o comando do Chelsea e 'ajudou' o Manchester City a terminar a jornada com o novo líder isolado da competição.

No sábado, os campeões ingleses golearam em casa o Bournemouth, por 6-1, com um 'bis' de Bernardo Silva.

Em Londres, tudo até começou bem para o Tottenham, com o extremo sueco Dejan Kulusevski, aos seis minutos, a dar vantagem aos 'spurs', mas tudo mudou aos 35, quando o central argentino Romero fez grande penalidade e acabou expulso.

Palmer refez a igualdade nesse lance e o Tottenham passou a nove jogadores na segunda parte, aos 55 minutos, desta vez com o médio italiano Destiny Udogie a ver, de forma ingénua, o segundo amarelo e o consequente vermelho.

A resistência dos 'spurs' durou até perto do final, mas Nicolas Jackson acabaria por assinar um 'hat-trick' até ao apito final, com remates certeiros aos 75, 90+4 e 90+7 minutos, na maior vitória da época do Chelsea, que mesmo assim continua em crise na Premier League.

O Tottenham é agora segundo classificado com 26 pontos, menos um do que o Manchester City, enquanto o Chelsea, que somou apenas o quarto triunfo na época, é 10.º com 15.

