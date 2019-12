Tottenham derrota 'Wolves' no duelo entre Mourinho e Espírito Santo O Tottenham venceu hoje o Wolverhampton por 2-1, na 17.ª jornada da liga inglesa de futebol, com a vitória da equipa de José Mourinho sobre a formação liderada por Nuno Espírito Santo a ser conseguida nos descontos. desporto Lusa desporto/tottenham-derrota-wolves-no-duelo-entre_5df662e029922c79774c0eab





A jogar fora, os 'spurs' adiantaram-se no marcador aos oito minutos por intermédio do brasileiro Lucas Moura, que disparou um 'míssil' indefensável para o guarda-redes português Rui Patrício, depois de fazer um 'slalom' entre quatro adversários, e o resultado não sofreu alterações até ao período de descanso, apesar da boa réplica dada pelos 'wolves'.

Os esforços da formação da casa para alcançar o empate deram frutos aos 67 minutos, quando o hispano-maliano Adama Traoré, servido pelo ex-benfiquista Raúl Jiménez, rematou forte e colocado de fora da área, batendo o argentino Paulo Gazzaniga, que foi titular devido à lesão do francês Hugo Lloris.

A partida continuou a ser disputada a bom ritmo e, quando tudo parecia apontar para uma igualdade, o defesa central belga Jan Vertonghen surgiu solto dentro da área do Wolverhampton, após a marcação de um pontapé de canto, e marcou o golo da vitória de cabeça aos 90+1.

Com a vitória, o Tottenham entra nos lugares europeus, depois de um mau arranque de época, ficando no quinto posto (26 pontos em 17 jogos), ultrapassando os 'wolves' - que contaram com quatro portugueses no onze inicial (Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota) e mais dois no banco (Pedro Neto e Rúben Vinagre) - na tabela classificativa (oitavo lugar, com 24 pontos em 17 jornadas).

Na outra partida já disputada hoje na Premier League, o Manchester United cedeu um empate caseiro frente ao Everton, que marcou primeiro em Old Trafford graças a um autogolo do defesa sueco Victor Lindelof, aos 36 minutos.

O tento da igualdade surgiu aos 77 minutos através do jovem avançado inglês Mason Greenwood, de 18 anos, e o encontro terminou empatado a uma bola, levando o Manchester United a ser ultrapassado pelos 'spurs' na classificação (25 pontos em 17 jogos), enquanto o Everton segue na 16.ª posição (18 pontos em 17 jogos).

