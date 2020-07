Os 'spurs', que vinham de um triunfo sobre o Everton (1-0), na ronda anterior, foram incapazes de levar a melhor sobre um dos últimos classificados, que até viu um golo ser-lhe invalidado aos 90 minutos, por mão de Joshua King.

A formação comandada por José Mourinho, que lançou o internacional português Gedson Fernandes na fase final do encontro, ocupa o nono lugar da 'Premier League', com 49 pontos, tendo sido ultrapassada pelo Sheffield United (51), que na quarta-feira bateu o Wolverhampton.

O Bournemouth, por seu lado, conquistou o primeiro ponto nas últimas seis jornadas, mas continua em zona de despromoção, a três pontos de Watford e West Ham, os primeiros acima da 'linha de água'.

Everton e Southampton empataram 1-1, em Goodison Park, num encontro no qual André Gomes alinhou de início pelos 'toffees', acabando por ser substituído perto do intervalo, devido a lesão.

Enquanto esteve em campo, o internacional luso cometeu uma grande penalidade sobre James Ward-Prowse, que o próprio médio dos 'saints' falhou, ao acertar na barra. Pouco depois, Danny Ings adiantou mesmo os visitantes, aos 31 minutos, só que o brasileiro Richarlison repôs a igualdade, aos 43, 'selando' o resultado.

A 34.ª jornada da 'Premier League' encerra hoje, com a visita do Manchester United, quinto colocado, ao terreno do Aston Villa, 19.º e penúltimo.

