Os 'spurs', que procuravam a sexta vitória nos últimos sete jogos, adiantaram-se no marcador aos 23 minutos, por intermédio do 'inevitável' Harry Kane, mas com claras responsabilidades para o guarda-redes dos 'eagles', Vicente Guaita, que falhou a abordagem ao remate do avançado.

No segundo tempo, a equipa de José Mourinho foi segurando a magra vantagem, face às investidas do Palace, particularmente nas bolas paradas, mas acabaria por ceder precisamente num livre, que permitiu ao ganês Jeffrey Schlupp repor a igualdade, aos 81 minutos.

Nos derradeiros instantes, o espanhol Guaita redimiu-se do erro cometido no primeiro tempo e 'agarrou' o empate com duas defesas decisivas, sobretudo uma segunda, em tempo de compensação, a deter um livre direto de Eric Dier, que parecia destinado a dar golo.

O Tottenham isolou-se na liderança, com 25 pontos, mas ficou à mercê do Liverpool, segundo colocado, com 24, e que poderá assumir o topo caso vença hoje no reduto do Fulham. 'Spurs' e 'reds' defrontam-se na próxima ronda da prova, na quarta-feira, em Anfield Road.

O Southampton continua a ser uma das principais surpresas da competição neste primeiro terço da época e subiu ao terceiro lugar, com 23 pontos, graças ao triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha Sheffield United.

Che Adams, aos 34 minutos, Stuart Armstrong, aos 62, e Nathan Redmond, aos 83, apontaram os tentos dos 'saints', que somaram a sétima vitória nos últimos 10 jogos e capitalizaram a derrota do Chelsea (quarto, com 22 pontos) diante do Everton (1-0), no sábado.

Já o Sheffield mantém-se no último posto, com um ponto, sendo a única equipa da Premier League que ainda não venceu qualquer jogo.

MO // AMG

Lusa/Fim