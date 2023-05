Nascido na Guiné-Bissau, Toti Gomes, de 24 anos, cumpriu 17 jogos na edição 2022/23 da Premier League pelos 'Wolves'.

Em relação à primeira convocatória do técnico espanhol, em 17 de março, também são novidades os regressos de Nélson Semedo, igualmente do Wolverhampton, Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, e Ricardo Horta, do Sporting de Braga.

Com a entrada destes quatro jogadores, saem Nuno Mendes, por lesão, João Mário, que renunciou à seleção, e ainda Diogo Leite e Matheus Nunes, ambos aparentemente por opção técnica.

Na lista, continuam os veteranos Cristiano Ronaldo, de 38 anos, que pode chegar às 200 internacionalizações 'AA' (tem 198) e conta 122 golos, desde 2003, e Pepe, de 40 anos, com 133 jogos e oito golos, desde 2007.

A seleção portuguesa de futebol recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, e desloca-se três dias depois a Reiquiavique, para defrontar a Islândia, em encontros do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.

Nos dois primeiros encontros no agrupamento, Portugal somou outras tantas goleadas, na receção ao Liechtenstein (4-0), em 23 de março, e no Luxemburgo (6-0), no dia 26 do mesmo mês.

Na classificação, e após duas de 10 jornadas, o conjunto das 'quinas' lidera, já isolado, com seis pontos, contra quatro da Eslováquia, três da Bósnia-Herzegovina e da Islândia, um do Luxemburgo e nenhum do Liechtenstein.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Renato Sanches (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).

