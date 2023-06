Os valores totais a distribuir cifram-se nos 44,7 milhões de libras (cerca de 52,3 ME), o que significa um aumento de 17,1% comparativamente aos prémios de 2019, o último torneio de Wimbledon antes da pandemia da covid-19.

De acordo com a organização, os prémios nas categorias de singulares estão ao nível dos praticados em 2019.

Em 2020, o ano do início da pandemia, o torneio, o terceiro do Grand Slam, não se realizou, em 2021 teve prémios para os singulares de 1,7 milhões de libras (1,9 ME) e em 2022 de dois milhões de libras (2,3 ME).

Este ano, a prioridade, segundo o All England Club, é apoiar os tenistas nas primeiras rondas, com a distribuição de 55.000 libras (64.000 euros) para aqueles que percam nessa fase, o que significa um aumento de 10% comparativamente ao último ano.

RPM // NFO

Lusa/Fim