"Não posso confirmar, mas posso dizer que há uma alta probabilidade de o Toni Martínez sair. Não tenho nada a apontar em relação ao comportamento dele. Tem sido exemplar, mas é natural que, depois de ter sido menos utilizado nestes quatro anos, sinta que precisa de aproveitar a carreira que ainda tem pela frente e fazer um contrato que lhe permita ter alguma visibilidade, não só em termos financeiros, mas, sobretudo, de realização pessoal. Isso é perfeitamente legítimo", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

De acordo com a imprensa, o FC Porto e o Alavés, do escalão principal espanhol, estão a negociar a transferência do avançado Toni Martínez, que tinha chegado aos 'dragões' em 2020/21, oriundo do primodivisionário Famalicão, mas acumulou apenas quatro minutos de utilização nos primeiros três jogos oficiais em 2024/25.

Evitando abordar a situação de Deniz Gül, ponta de lança dos suecos do Hammarby, que chegou hoje ao Porto para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas, até 2029, Vítor Bruno confirmou a ausência dos convocados do defesa central luso-angolano David Carmo, associado a um eventual regresso em definitivo aos gregos do Olympiacos, vencedores da edição 2023/24 da Liga Conferência, e do extremo Francisco Conceição, alvo equacionado pelos italianos da Juventus.

"O Francisco tem um histórico recente de lesão. Ele esteve 17 dias ao cuidado do departamento médico e trabalhou apenas cinco dias integrado com o grupo. Senti que ainda não estavam reunidas as condições para que atacasse este jogo dentro da sua melhor versão. Essa é a primeira premissa. Depois, o mercado é muito ativo nesta fase. É verdade que há algumas sondagens e pode haver interesse de clubes de grande dimensão na Europa, mas não consigo controlar isso", observou.

David Carmo foi suplente utilizado na reviravolta vitoriosa sobre o campeão nacional Sporting (4-3, após prolongamento) na Supertaça Cândido de Oliveira, em 03 de agosto, em Aveiro, ao contrário de Francisco Conceição, filho do ex-treinador portista Sérgio Conceição, que tinha ingressado no boletim clínico nos dias anteriores à discussão do primeiro troféu da temporada, sem que o FC Porto detalhasse a lesão.

O extremo treinou sem limitações pela primeira vez na quarta-feira, um dia depois de ter sido suplente utilizado no empate com o tricampeão angolano Petro Luanda (1-1), orientado pelo português Ricardo Chéu, num jogo de preparação realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

"Alegada indisciplina de Francisco Conceição? Vejo muita preocupação em esmiuçar e tentar especular com o que vai acontecendo dentro do FC Porto, mas não vejo o mesmo em relação às outras equipas. Aquilo que vai saindo cá para fora angustia-me e deixa-me incrédulo. Muitas vezes, sinto que se perde um ou dois minutinhos a tentar perceber o que se passa na casa dos outros quando estamos uma vida inteira a perceber o que se passa na nossa. Deixa-me triste, porque, se alguma coisa se tivesse consumado, não teria problema nenhum em vir aqui retratá-la da melhor maneira", reconheceu Vítor Bruno, reiterando estar "totalmente satisfeito" com as opções ao dispor.

O FC Porto, integrado no quinteto de líderes, com seis pontos, recebe o Rio Ave, 11.º classificado, com três, no sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira jornada da I Liga, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

