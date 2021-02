O lance do penálti surgiu logo aos dois minutos, tendo o árbitro Rui Costa considerado que o defesa gilista Rúben Fernandes evitou o golo com o braço, decisão muito contestada pelos visitantes, que alegaram que o braço do seu jogador estava encostado ao corpo. Na conversão do castigo máximo, João Pedro não falhou e adiantou os tondelenses.

Com esta vitória, o Tondela sobe ao nono lugar, com 24 pontos, enquanto os gilistas mantêm-se na zona perigosa da tabela, ocupando o 15.º lugar, com 19 pontos.

