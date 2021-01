A equipa boavisteira ficou com menos um elemento logo aos 11 minutos, com a expulsão de Devenish, que travou um adversário que seguia isolado, tendo, aos 30, Chidozie também sido expulso pelo mesmo motivo, mas, desta feita, cometendo uma grande penalidade, que o tondelense Enzo Martinez desperdiçou.

Em clara vantagem numérica, o Tondela chegou aos 2-0, com golos de Mario González, aos 40 minutos, e de Salvador Agra, aos 56, o Boavista ainda esboçou uma reação e reduziu três minutos depois, com um golo de Ricardo Mangas, mas Salvador Agra, aos 85, 'bisou' na partida e desfez as dúvidas quanto ao vencedor.

Com esta vitória, o Tondela sobe ao nono lugar, agora com 15 pontos, quatro acima da zona de despromoção, enquanto o Boavista permanece na última posição, com 11 pontos, os mesmos de Portimonense e Famalicão, 16.º e 17.º cassificados, respetivamente.

VR // VR

Lusa/fim