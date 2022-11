O jogo começou equilibrado, com o Tondela a não permitir que o Estoril Praia mostrasse a sua teórica superioridade e a conseguir criar a primeira oportunidade de golo com Matias Lacava (13 minutos) a rematar ao lado do poste esquerdo.

Tiago Araújo (20) fez a primeira ameaça do Estoril Praia, mas rematou demasiado por cima da baliza de Philip Tear, que hoje substituiu Babacar Niasse.

Na resposta, Matias Lacava (21) rematou para as mãos de Pedro Silva, que também assumiu a titularidade, em vez de Dani Figueira.

Dele teve uma oportunidade de inaugurar o marcador, mas, após um remate cruzado de Rodrigo Martins, não conseguiu desviar para a baliza deserta.

Após a primeira meia hora, o Estoril Praia conseguiu pressionar mais e pertenceu-lhe a última oportunidade até ao intervalo, com um remate ao lado de Tiago Araújo.

Na segunda parte, a formação de Nelson Veríssimo entrou mais forte, com com Dele (51) a rematar para as mãos de Philip Tear, com a resposta a surgir por Rúben Fonseca (52), que fez a bola passar perto do poste direito.

Serginho (62) criou mais um lance de perigo para o Estoril Praia, com Matias Lacava (65 e 70) a ter duas boas oportunidades, mas a rematar ao lado da baliza de Pedro Silva.

Dele (73) e Rodrigo Martins (77) testaram Philip Tear, que evitou que o Estoril Praia saísse de Tondela com o triunfo.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela -- Estoril Praia, 0-0.

Equipas:

- Tondela: Philip Tear, Tiago Almeida, Manu Hernando, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Matias Lacava (Dário Miranda, 88), Bebeto, Pedro Augusto, Ricardo Alves, Rúben Fonseca (Bruno Cuba, 66) e Telmo Arcanjo (Rodrigo Fajardo, 90).

(Suplentes: Babacar Niasse, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo e Betel Munhungo)

Treinador: Tozé Marreco.

- Estoril Praia: Pedro Silva, Delos, Mexer, Pedro Álvaro, Tiago Araújo (João Marques, 82), Serginho (Ndiaye, 71), Rosier, Dele (Tiago Santos, 82), João Carvalho, Rodrigo Martins (Benchimol, 82) e Marqués (João Carlos, 71).

(Suplentes: Dani Figueira, Tiago Santos, Lucas Áfrico, Ndiaye, Benchimol, João Marques, João Carlos, Erison Danilo e Fran.

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Álvaro (14 minutos), Tiago Araújo (32), Bebeto (64) e João Marques (90+4).

Assistência: 577 espetadores.

IYN // NFO

Lusa/Fim