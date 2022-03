Começou melhor o Arouca, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao adiantar-se logo aos quatro minutos, por André Silva, no entanto, o Tondela, que já está há sete jogos sem ganhar, virou o resultado, com um golo de Eduardo Quaresma, aos 16, e outro de Salvador Agra, aos 45+4, mas André Silva fez o 'bis', aos 69, e resgatou o empate para os visitantes.

Com esta igualdade, o Arouca conservou o 15.º lugar, agora com 23 pontos, mais um do que o Tondela, que se encontra no 16.º posto, posição que dá acesso ao 'play-off' de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, detendo três pontos de vantagem para o Moreirense 17.º e primeira equipa em zona de descida.

