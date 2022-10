Rafael Barbosa, aos 38 minutos, e Rúben Fonseca, aos 90+1, marcaram os golos do finalista vencido da edição 2021/22 da Taça de Portugal de futebol, atual quinto classificado da II Liga, com 14 pontos, a oito do líder Moreirense.

O Santa Clara foi a segunda formação da I Liga a 'cair' na estreia na Taça, depois de o Marítimo, lanterna-vermelha do escalão principal, ter sido eliminado no terreno do Mafra (4-2, após prolongamento), que, na época passada, foi afastado da prova pelos tondelenses, nas meias-finais.

