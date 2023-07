O percurso do dia foi feito em 67 pancadas, menos cinco do que o Par do campo, a exemplo do norte-irlandês Jonathan Caldwell.

Tomás Melo Gouveia conseguiu contabilizar quase metade da volta em 'birdies' (uma abaixo), chegando aos oito, marcando acima do Par por três vezes, com 'bogeys'.

O golfista luso está empatado na quinta posição com o sul-africano Yurav Premlall e com o sueco Christopher Feldborg, com 208 pancadas (-8).

Os líderes, com menos duas pancadas, são o sul-africano Darren Fichardt, o galês Oliver Farr e Jonathan Caldwell. Com menos uma pancada está o inglês Richard McEvoy.

Fora do 'cut' tinham ficado, na sexta-feira, os portugueses Ricardo Melo Gouveia (138.º) e Pedro Lencart (145.º).

O Le Vaudreuil Golf Challenge integra o circuito de 29 torneios de nível 'challenge' da modalidade.

